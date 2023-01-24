Президент Узбекистана отметил широкие возможности для углубления стратегического партнерства с Туркменистаном

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 января принял заместителя Председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, пребывающего в городе Ташкенте в рамках мероприятий Совета министров иностранных дел ОЭС.

Министр Рашид Мередов передал главе Узбекистана теплые приветствия и добрые пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты, Лидера Нации Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи обсуждены аспекты практической реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе государственного визита Президента Туркменистана в Узбекистан 14-15 июля и официального визита Президента Республики Узбекистан в Туркменистан 21-22 октября 2022 года.

Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, наращивания сотрудничества в области экономики, торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Отмечено, что в первом квартале этого года состоится ряд совместных мероприятий – очередные заседания Межправительственной комиссии, совместной Комиссии по водохозяйственным вопросам, межмидовские политические консультации, культурные и другие мероприятия.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Рассмотрен график предстоящих встреч. ///Пресс-служба Президента Узбекистана, 24 января 2023 г.