Высшая креативность от Назгуль

Эльвира Кадырова

Назгуль больше, чем модельер – она по самой своей сути творческий художник.

Дизайнер и основательница бренда MOiMOL Назгуль Бербаева из Кыргызстана выделяется своим инновационным использованием бесконечными способами тканей, цвета и стиля.

Она создает одежду совершенно особым образом. В этих нарядах нет ничего отвлекающего. — И глядя на модель, вместо того, чтобы сказать: «Это платье такое красивое», инстинктивно говоришь: «Ты так прекрасно выглядишь в этом платье».

Несмотря на богатую коллекцию кыргызских орнаментальных мотивов – насчитывается более 3500 семантических/визуальных сочетаний – Назгуль избегает в своих творениях резкой этнической идентичности. Тем не менее, очевидно, что дизайнер, черпает в них вдохновение.

Назгуль по обыкновению воодушевляется славной историей и наследием Центральной Азии, особенно Кыргызстана, но ее творения всегда такие современные и такие элегантные.

Аккаунт Назгуль Бербаевой в Instagram: https://www.instagram.com/moimol_h.heritage/?hl=en

Назгуль недавно запустила линию головных платков. Дизайн и фасоны названы в честь выдающихся женщин Кыргызстана.

В статье, опубликованной AKIpress, говорится: «Среди них балерина Бубусара Бейшеналиева, актриса Татыбубу Турсунбаева, актриса Айша Карасаева, треженница сельского хозяйства Телегей Сагымбаева. Скоро будет выпущен платок, посвященный знаменитой королеве Алая Курманджан Датке».

Статья АKIpress:

https://culture.akipress.org/news:1849021/?from=kgnews&place=maintoplast

Цель коллекции – напомнить об истории Кыргызстана, культуре и углубить знания поколений об их корнях, рассказала AKIpress дизайнер Назгуль Бербаева.

«Нет ничего лучше, чем сохранять историю народа через создание и использование сегодня изделий, которые несут в себе эту историю», – рассказывает дизайнер.

Над коллекцией работали несколько художников, которые после изучения биографий, историй жизни и характеров женщин, на протяжении полугода создавали эскизы.

Также в коллекцию вошли платки с традиционным кыргызским орнаментом./// nCa, 23 января 2023 г.

Вот несколько фотографий из статьи АKIpress и из инстаграм-аккаунта Назгуль Бербаевой: