В Таджикистане найдена надпись кушанской эпохи, датируемая первым веком

Местный пастух в горной местности Таджикистана обнаружил надпись на скале, которая датируется эпохой Кушанов, первый век (80-90 годы н.э.). Об этом сообщили AKIpress и Greekreporter.

Гравюра на греческом языке и гласит: ΕΙΔΙΗΛΟ Υ…ϸΑΟΝΑΝϸΑΕ ΟΟΗ-ΜΟ ΤΑΚ-ΤΟΕ.

По словам Николаса Симс-Уильямса, ведущего специалиста по изучению бактрийского языка, это означает: “Это… царя царей, Вима Такто”.

Местный пастух Сангинов Хаитали нашел выгравированную надпись в самой северной части ущелья недалеко от правого притока реки Алмоси в местечке, известном среди местного населения как Ходжа Мафрадж.

Вима Такто был кушанским императором, который правил в 80-90 годах нашей эры.

Империя Вимы Такто охватывала северо-западную Индию и Бактрию в направлении Китая, где кушанское присутствие было подтверждено в бассейне Тарима. Во время его правления кушанские посольства также служили при императорском дворе Восточного Ханя. /// nCa, 4 января 2023 г.