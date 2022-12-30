Flydubai возобновит полеты в Ашхабад с 23 января 2023 года

Базирующаяся в Дубае авиакомпания объявила о возобновлении рейсов в Ашхабад (Туркменистан) с 23 января 2023 года.

Согласно веб-сайту FlyDubai, рейсы между терминалом 2 Международного аэропорта Дубая (DXB) и международным аэропортом Ашхабада (ASB) будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Более подробная информация на сайте Flydubai – https://news.flydubai.com/

Стоимость билетов на бизнес-класс по маршруту Дубай-Ашхабад начинаются от 7350 дирхамов ОАЭ, а тарифы на эконом-класс Lite – от 2430 дирхамов ОАЭ.

Тарифы бизнес-класса по маршруту Ашхабад-Дубай начинаются от 2000 долларов США, тарифы эконом-класса Lite – от 660 долларов США. /// nCa, 29 декабря 2022 г.