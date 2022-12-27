Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге

nCa Report

В Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина состоялась неформальная встреча лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств.

Во встрече приняли участие Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер‑министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Традиционная неформальная встреча глав государств СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.

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Владимир Путин: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Прежде всего хочу выразить признательность всем вам за то, что вы приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на уже традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств.

То, что мы ещё раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех стран.

Поэтому предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и международной повестки.

В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ.

За январь–октябрь он увеличился на 6,6 процента, до 81,5 миллиарда долларов. Есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов.

Всё это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран. Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчётах на национальные валюты.

По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала.

Как результат, укрепился экономический и финансовый суверенитет государств Содружества. Динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капиталов. Углубилась региональная интеграция.

Ещё одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами – участниками Содружества также возникают разногласия.

Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.

Именно в таком конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по тематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Упомяну, что в этом году плотные оперативные контакты, как и прежде, поддерживались между национальными органами безопасности и спецслужбами, а также другими структурами, отвечающими за обеспечение правопорядка и внутренней стабильности.

Следует с удовлетворением констатировать, что сотрудничество государств СНГ охватывает и такую важную сферу, как сохранение единого культурно-гуманитарного пространства, расширение разнообразных обменов между гражданами. Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций – и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства.

Напомню, что ранее на одном из саммитов мы приняли решение провести в странах Содружества в 2023 году Год русского языка. Я хотел бы поблагодарить вас всех за поддержку этой инициативы.

Разработана весьма обширная программа мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и повышение статуса языка как языка межнационального общения, на всемерную популяризацию наших достижений в области культуры. Проведение таких мероприятий будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению государств СНГ.

И в заключение хотел бы вновь выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность.

Уважаемые друзья, ещё раз благодарю вас за то, что откликнулись на приглашение приехать в Санкт-Петербург. Это было общее желание, мы неоднократно к этому возвращались, но всё-таки формально это инициатива России, и я вам благодарен за её поддержку.

И от души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным, близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания.

Благодарю вас за внимание.

Если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста, прошу вас.

Касым-Жомарт Токаев: Поскольку Казахстан председательствовал в этом году в Содружестве Независимых Государств, я хотел бы буквально пару слов сказать.

Прежде всего я, конечно же, благодарен Владимиру Владимировичу Путину за приглашение и тёплый приём в этом историческом городе. Наши встречи становятся традицией, как Вы правильно отметили. Эти встречи дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу.

Уходящий год для всего мирового сообщества выдался сложным, и в этих условиях в рамках своего председательства в СНГ Казахстан принял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества. В течение года было проведено свыше 80 крупных мероприятий, реализованы многочисленные инициативы, нацеленные на расширение экономического сотрудничества, сохранение тесных гуманитарных связей и укрепление авторитета организации. Наши совместные усилия нашли своё отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре.

Особое внимание на протяжении всего года уделялось прежде всего реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Все эти шаги, на наш взгляд, принесли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь–октябрь вырос на 11 процентов, достигнув почти 30 миллиардов долларов. За аналогичный период 2021 года этот показатель составил 26,5 миллиарда долларов, то есть рост примерно на пять миллиардов долларов – это хорошая тенденция.

Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма, следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. Мы надеемся, конечно, на активное участие соответствующих министров.

Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. Здесь особое значение приобретает международный коридор «Север – Юг», важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Мы знаем, что и Российская Федерация проявила практический интерес к реализации этого проекта. Естественно, это приветствуется.

Взаимодействие в сфере безопасности имеет очень большое значение. Принятая в рамках казахстанского председательства Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы отвечает этим задачам.

Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать её потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене. В ближайшее время начнётся подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнёра Содружества.

Конечно же, непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и, как Вы правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению. Присвоение Санкт-Петербургу официального статуса «Культурная столица Содружества» в 2023 году послужит на благо укрепления культурных связей между странами СНГ.

Я думаю, что мы совместно продумаем информационную повестку, которая отвечала бы интересам наших государств.

Символично, что в наступающем, 2023 году в Содружестве будет праздноваться, отмечаться Год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка.

Конечно же, я хотел бы пожелать уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову больших успехов с предстоящим в следующем году председательством Кыргызской Республики в СНГ.

Благодарю Вас за внимание.

В.Путин: Большое спасибо за Ваше выступление, за анализ того, что было сделано за предыдущий год. Для Казахстана как председателя, конечно, это очень важно, так же как для нас для всех, имея в виду результаты нашего движения вперёд.[Тексты выступлений Президента Путина и Президента Токаева опубликованы на официальном сайте Президента России – Kremlin.ru]

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Из выступления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева:

Следует отметить, что в настоящее время Узбекистан развивает сотрудничество с партнерами в рамках СНГ в трех измерениях: в области политики и безопасности, экономической и гуманитарной сферах.

Приоритетными задачами являются формирование полноценной зоны свободной торговли и укрепление транспортной взаимосвязанности на пространстве СНГ.

Важное внимание уделяется объединению усилий в реализации национальных программ и стратегий, направленных на углубление промышленной кооперации, обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности.

В последние годы Узбекистан активизировал свое участие в деятельности Содружества, подписал более 40 многосторонних соглашений, а также присоединился к 23 отраслевым органам СНГ.

В 2022 году товарооборот Узбекистана со странами Содружества увеличился на треть, создано более 1 тысячи совместных предприятий. [Источник – официальная новостная служба Узбекистана UzA]

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Из сообщения туркменского государственного информагентства TDH, посвященного участию Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в неформальном саммите СНГ:

Сегодняшнюю неформальную встречу на высшем уровне можно рассматривать в первую очередь как ещё одно неопровержимое свидетельство взаимного стремления и решимости стран-соседей по региону поднять традиционное партнёрство на качественно новый уровень, придать ему деловой и конструктивный характер с учётом накопленного позитивного опыта совместной работы, достижений национальных экономик и, конечно же, имеющегося огромного экономического и ресурсного потенциала.

Рассматривая Содружество Независимых Государств как эффективную площадку для открытого диалога и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, Туркменистан неизменно занимает инициативную позицию в вопросах реализации имеющегося многопланового потенциала Организации, регулярно выдвигает конкретные предложения, направленные на выработку новых, востребованных временем форм партнёрства, и претворение в жизнь перспективных совместных проектов.

Следует отметить, что именно Аркадаг Бердымухамедов в своё время акцентировал внимание на важности усиления экономической составляющей взаимодействия стран СНГ, выдвинув инициативу о подготовке Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества.

Этот многосторонний документ был принят по итогам проведённого в Ашхабаде в октябре 2019 года Саммита СНГ, ещё раз подтвердив взаимное стремление стран-членов Организации к объединению усилий по максимальной реализации имеющегося экономического потенциала, дальнейшему расширению традиционных торгово-экономических связей.

На ключевых принципах вышеназванной Декларации основана и Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года, определившая в качестве приоритетных направлений сотрудничества транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленную кооперацию, торговлю, инновации и технологии.

Это именно те сектора, в которых государства Содружества могут достойно конкурировать на международных рынках, предлагать потенциальным партнёрам выгодные условия для продуктивного сотрудничества.

Отмечая важность продвижения экономических интересов СНГ за его географические пределы, интегрирования в совместные проекты сопредельных стран и соседних регионов, туркменская сторона неоднократно акцентировала внимание на том, что в первую очередь это касается создания транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых линий связи и коммуникаций.

Решающим фактором успешного сотрудничества в вышеназванных сферах является деятельное участие стран СНГ в формировании устойчивых коридоров по направлениям Север–Юг и Восток–Запад.

Государства Содружества, объединённые географией и исторически сложившимися отношениями дружбы и братства, располагают объективными преимуществами, оптимальное использование которых отвечает интересам всеобщего благополучия.

По мнению лидеров стран-участниц, СНГ в силу своих геополитических и геоэкономических позиций должно играть более инициативную роль на континенте, выступать активным участником развития и расширения торгово-экономического парт­нёрства между Востоком и Западом, Азией и Европой.

Важной составляющей установившегося конструктивного диалога неизменно выступает культурно-гуманитарная сфера, ведь взаимодействие в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодёжной политики, а также здравоохранения и спорта было и остаётся неотъемлемым фактором сближения стран и народов, упрочения доверительных отношений между ними.

Туркменистан также выступает за всестороннее стимулирование и интенсификацию связей по линии парламентов, активное задействование в этих целях опыта Межпарламентской Ассамблеи Содружества.

Туркменистан ратует за повышение международного авторитета СНГ, его позитивного влияния на современные глобальные и региональные процессы.

В данной связи показательна приверженность взаимодействию с государствами Содружества по выработке сбалансированных решений актуальных проблем человечества, прежде всего касающихся совместного противодействия опасным вызовам и угрозам современности, обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Все эти годы страны СНГ твёрдо отстаивают принципы равноправия и уважительности в межгосударственных отношениях, выступают за утверждение в глобальной повестке культуры мира и диалога, упрочение стабильности и безопасности на планете, внося весомый вклад в выполнение ЦУР.

В этом отношении весьма показательны их активное и продуктивное взаимодействие на площадках международных и региональных организаций, налаженная практика обоюдной поддержки при рассмотрении и принятии важных резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, голосовании по кандидатурам в выборные органы ООН.

Недавно, на состоявшемся 6 декабря этого года 45-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была рассмот­рена и единогласно принята представленная Туркменистаном Резолюция – об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира.

Оказываемая этой инициативе всесторонняя поддержка говорит о том, что страны СНГ, располагающие большими политико-дипломатическими возможностями, выступают с консолидированных позиций в ООН, других авторитетных международных и региональных структурах.

Отмечая общность стоящих целей и задач, участники нынешней неформальной встречи на высшем уровне вновь подтвердили готовность стран-соседей придать традиционному партнёрству новое качество и наполнение с учётом накопленного позитивного опыта совместной работы.

В данной связи стороны подчеркнули необходимость усиления политико-дипломатического взаимодействия посредством активизации контактов между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ, создания действенных механизмов системных многосторонних политических консультаций.

В ходе состоявшегося заинтересованного обсуждения приоритетных направлений взаимодействия с расчётом на ближайшую и долгосрочную перспективу главы государств выразили уверенность, что нынешний неформальный Саммит придаст мощный стимул дальнейшей консолидации усилий и реализации новых важных совместных проектов во всеобщих интересах.

…По завершении программы рабочего визита в Россию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вернулся в Туркменистан.///nCa, 27 декабря 2022 г.

Несколько фотографий с места проведения саммита:

[Источники фото – Kremlin.ru, UzA, Kazinform]