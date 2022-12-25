Прямые иностранные инвестиции между странами СНГ и Китаем, Ираном, арабскими государствами превышают 75 миллиардов долларов США – Доклад ЕАБР

ЕАБР (Евразийский банк развития) опубликовал отчет о взаимных прямых иностранных инвестициях (ПИИ) стран СНГ с Китаем, Ираном и арабским миром.

Отчет был опубликован 20 декабря 2022 года.

Ниже приводится обзорный материал ЕАБР по данному докладу. Ссылки на релиз ЕАБР и URL для загрузки полного отчета с веб-сайта ЕАБР приведены в конце данной статьи:

На евразийском пространстве (страны СНГ и Грузия) объем накопленных взаимных ПИИ составил 44,6 млрд долл. США на середину 2022 года. На долю российских инвесторов пришлось около 80% этого объема. Казахстан привлек наибольший объем инвестиций — 10,8 млрд долл. США, или 24,3% всего объема.

Накопленный объем взаимных ПИИ в ЕАЭС составил 24,5 млрд долл. США. Инвесторы стран Союза проявляют особый интерес к проектам, реализуемым «с нуля» (рост в 1,6 раза за последние 6 лет), а доля вложений частного капитала является преобладающей (56%).

Динамика накопленных взаимных ПИИ стран СНГ и ЕАЭС, млрд долл.

Примечание: объем взаимных ПИИ, экспортированных из других стран, составляет незначительную величину и учитывается в совокупном объеме.

Источник: база данных МВИ ЕАБР

Аналитики ЕАБР констатируют, что первый период роста взаимных ПИИ в СНГ пришелся на 2008–2012 гг., когда накопленный объем этих капиталовложений увеличился с 35,8 до 54,8 млрд долл. Второй значительный период роста взаимных ПИИ был в 2016–2020 гг. — с 36,4 млрд до 44,9 млрд долл. К концу 2021 г. уровень накопленных инвестиций снизился до 44,3 млрд долл., к середине 2022 г. составил 44,6 млрд долл. Взаимные ПИИ стран ЕАЭС к середине 2022 г. оценены в 24,5 млрд долл.

Данные за первое полугодие 2022 г. носят предварительный характер. Аналитики ЕАБР отмечают «сжатие» базы действующих проектов, главным образом из-за ухода российских инвесторов из ряда стран региона.

Россия — главный трансграничный инвестор в СНГ. На долю российских ПИИ в середине 2022 г. пришлось 79,2% взаимных инвестиций СНГ. На втором и третьем местах — Казахстан и Азербайджан. Их удельный вес — 9,5% и 8,4% соответственно.

Азербайджан — активный инвестор в регионе. Объем экспортированных ПИИ по отношению к ВВП составил 6,7% ВВП (для сравнения: показатель в России — 2% ВВП). Это свидетельствует о возросшем инвестиционном потенциале азербайджанских компаний и их экспансии на рынки других стран СНГ.

Взаимные ПИИ по состоянию на середину 2022 г., млрд долл.



Источник: база данных МВИ ЕАБР

В структуре привлеченных взаимных ПИИ в СНГ лидирует Казахстан. По итогам первого полугодия 2022 г. доля Казахстана в импорте взаимных ПИИ составила 24,3%. За ним следуют Узбекистан (20,1%) и Беларусь (12,6%). Изменения в структуре по сравнению с 2016 г. существенны. Доля Украины сократилась втрое (с 12,0% до 4,0%). Наибольшее движение вверх продемонстрировал Узбекистан (с 11,7% до 20,1%) на фоне улучшений инвестиционного климата в стране.

Помимо Казахстана, на долю которого пришлось 53% в структуре российских ПИИ в ЕАЭС и 30% в структуре российских ПИИ в СНГ на середину 2022 г., российские инвесторы активно наращивают капиталовложения в Узбекистане и Азербайджане. За последние 6 лет российские ПИИ в Узбекистане увеличились в 2,1 раза, в Азербайджане — в 1,7 раза.

Пять наиболее крупных направлений ПИИ в СНГ связаны с капиталовложениями России в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане и Армении. Значимыми инвестиционными направлениями также являются казахстанские ПИИ в России и азербайджанские ПИИ в Грузии и на Украине.

Инвестиционный лидер в регионе – компания «ЛУКОЙЛ», удвоившая свое присутствие в азербайджанском нефтегазовом проекте Шах-Дениз. На российские компании «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» (вместе с компанией «Газпром нефть») приходится свыше 40% всего объема накопленных взаимных ПИИ в СНГ.

Отраслевая структура взаимных инвестиций в ЕАЭС и СНГ различается. На добычу нефти и природного газа приходится 24% накопленных ПИИ в СНГ. В ЕАЭС эта отрасль занимает лишь четвертое место, тогда как на первом — добыча металлических руд (19,5% в структуре взаимных ПИИ ЕАЭС). Существенная доля во взаимных ПИИ стран ЕАЭС у финансового сектора (12,4%). В первом полугодии 2022 г. по объемам накопленных ПИИ в банковском секторе лидировал Сбербанк, за ним следовали ВТБ, «Газпромбанк» и «Альфа-Банк».

Взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира имеют потенциал роста. Экспансия китайского капитала в постсоветские страны значительна. Иранский бизнес, вероятно, увеличит свое присутствие в странах Евразии, особенно в Каспийском регионе. Арабский мир становится все более привлекательным для инвесторов из стран СНГ.

Объемы взаимных ПИИ между СНГ и зарубежными странами на середину 2022г., млрд долл.

Источник: база данных МВИ ЕАБР

Накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долл. к середине 2022 г., в том числе 12,5 млрд долл. составили инвестиции в Россию. Инвесторы из КНР стали активнее в России. Накопленные китайские ПИИ в России выросли на 27,4% с 2016 по 2022 г., тогда как в целом по ЕАЭС — на 8,1%.

Совокупный объем иранских ПИИ в СНГ достиг 1,8 млрд долл., их ключевой получатель — Азербайджан. Иранские капиталовложения есть в Армении, Беларуси, Казахстане, России, а за пределами ЕАЭС — в Таджикистане. Инвестиции стран СНГ в Иране пока невелики. Арабские страны выступают больше как получатели ПИИ из стран СНГ, главным образом российских капиталовложений, чем как экспортеры капитала в страны региона.

Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает 3 ключевых тренда во взаимных инвестициях стран ЕАЭС: «Во-первых, долгосрочным трендом является увеличение ПИИ в проекты, реализуемые с нуля, так называемые greenfield-проекты. Их объем вырос в 1,6 раза за последние 6 лет и достиг 32%. Во-вторых, объем ПИИ инвесторов со 100%-м частным капиталом увеличился почти в 1,3 раза за последние 6 лет. На такие проекты пришлось 56% в структуре взаимных инвестиций стран ЕАЭС на середину 2022 г. Считаем, что доля частных компаний во взаимных ПИИ может еще вырасти на фоне сокращения трансграничной инвестиционной активности государственных компаний. В-третьих, обладают большим потенциалом трансграничные зеленые инвестиции, но их объем в абсолютных показателях все еще мал».

Источник: ЕАБР

/// nCa, 25 декабря 2022 г.

Данный пресс релиз доступен здесь: https://eabr.org/press/releases/monitoring-eabr-obem-pryamykh-inostrannykh-investitsiy-stran-sng-s-kitaem-iranom-i-arabskimi-gosudar/

Подробнее с содержанием доклада «Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР — 2022» можно ознакомиться на сайте Банка: https://eabr.org/analytics/special-reports/monitoring-vzaimnykh-investitsiy-eabr-2022/