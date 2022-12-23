Миссия старших экспертов ООН по переписи населения завершает свой визит в Туркменистан

Огулгерек Аннаева, специалист ЮНФПА

Фото: © ЮНФПА Туркменистан

ЮНФПА организовал второй визит Миссии ООН в поддержку переписи населения и жилищного фонда в Туркменистане

ЮНФПА, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, организовал второй визит Миссии ООН в поддержку переписи населения и жилищного фонда в Туркменистане, который состоялся с 16 по 20 декабря 2022 года. Туркменистан проводит сплошную перепись населения и жилищного фонда, которая проводится с 17 по 27 декабря 2022 года с использованием планшетных компьютеров для сбора данных. В состав миссии входили представители Статистического отдела ООН, Статистического отдела Европейской экономической комиссии ООН, Регионального отделения ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии и Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Фото: © ЮНФПА Туркменистан

Целью Миссии ООН было выяснить, как проходит перепись населения с точки зрения полного соответствия международным стандартам, а именно Принципам и рекомендациям ООН по проведению переписей населения и жилищного фонда и рекомендациям Конференции европейских статистиков для раунда переписи населения и жилищного фонда 2020 года. Миссия провела плодотворные встречи с руководством и основной командой Государственного комитета по статистике и с Министерством иностранных дел.

В апреле 2022 года тот же состав старших экспертов ООН посетил страну, чтобы ознакомиться с ходом подготовки к переписи 2022 года и разработать рекомендации для обеспечения того, чтобы процессы и результаты переписи полностью соответствовали международным стандартам. Во время своего декабрьского визита делегаты миссии посетили отдельные подразделения переписи и пообщались с счетчиками, чтобы узнать технические и существенные детали, связанные с работой на местах, и пришли к выводу, что работа продвигается в соответствии с планом. Миссия также пришла к выводу, что большинство ранее вынесенных рекомендаций были успешно выполнены Государственным комитетом по статистике. В частности, правительство обеспечило повышение осведомленности общественности о переписи, чтобы простимулировать активное участие населения.

Фото: © ЮНФПА Туркменистан

Эксперты миссии провели тренинг для представителей средств массовой информации о роли средств массовой информации в распространении данных переписи, за которым последовал брифинг для прессы.

“Мы приветствуем решение правительства Туркменистана провести перепись населения и жилищного фонда Туркменистана в 2022 году с использованием планшетных компьютеров, что облегчает обеспечение качества, позволяет ускорить редактирование и обработку собранных данных и позволяет своевременно публиковать и распространять предварительные и окончательные результаты переписи. Мы надеемся на доверительное сотрудничество с правительством Туркменистана, чтобы продолжать оказывать поддержку Организации Объединенных Наций в проведении переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в 2022 году, пока не будут завершены все этапы. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы поздравить правительство Туркменистана с его обязательствами, вложенными ресурсами и опытом в планирование и проведение переписи населения и жилищного фонда”, – сказал г-н Срджан Мркич, руководитель Секции демографической статистики Статистического отдела ООН, глава Миссии.

Фото: © ЮНФПА Туркменистан

«Перепись не заканчивается с завершением сбора данных, согласно международным рекомендациям, публикация и анализ данных являются ключевой частью процесса», – подчеркнул г-н Андрес Викат, руководитель отдела социальной и демографической статистики Статистического отдела Европейской экономической комиссии ООН.

Миссия подчеркнула, что распространение предварительных, а затем и окончательных результатов переписи значительно и позитивно повлияет на восприятие статистического потенциала Туркменистана, выведя страну в число государств-членов ООН, которые способны генерировать детальную статистику, необходимую для национальной политики и мониторинга реализации Повестки дня в области устойчивого развития. В этой связи ЮНФПА продолжит оказывать техническую консультативную поддержку Государственному комитету статистики для обеспечения того, чтобы все операции переписи на всех этапах соответствовали принципам и рекомендациям ООН, собранные данные были высокого качества и использовались для национального социально-экономического развития и демографической политики. ///ООН Туркменистан