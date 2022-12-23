Что такое электронная система МДП и работает ли Туркменистан над ее внедрением?

Туркменистан работает над координацией с системой eTIR – электронной международной информационной системы МДП. В этом контексте таможенные органы Туркменистана приняли участие в третьей сессии органа по внедрению данной системы.

Полное название мероприятия, как указано на веб-сайте таможенной службы Туркменистана, – «третья сессия Технического органа по осуществлению Административного комитета Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (TIR) 1975-го года 14-ого ноября Европейской экономической комиссии ООН (UNECE)».

Государственная таможенная служба Туркменистана – https://customs.gov.tm/ru — сообщает: «В рамках сессии обсуждались вопросы, связанные с внедрением важной для таможенных органов электронной международной информационной системы МДП (e-TIR), а также с разработкой международных технических стандартов данной информационной системы».

«Кроме того, была рассмотрена выполненная работа Технического органа по реализации международной информационной системы e-TIR, также проведена сессия вопросов и ответов между представителями таможенных органов стран-участниц и приняты соответствующие решения», – говорится на сайте.

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Что такое TIR?

TIR расшифровывается как Transports Internationaux Routiers, на английском языке – Международные дорожные перевозки – МДП на русском языке.

Система МДП – это международная система таможенного транзита с широчайшим географическим охватом.

Как и другие процедуры таможенного транзита, процедура МДП позволяет товарам перемещаться под таможенным контролем через международные границы без уплаты пошлин и налогов, которые обычно подлежат уплате при импорте (или экспорте). Условием процедуры МДП является то, что перевозка грузов должна включать автомобильную перевозку.

Товары перемещаются из таможни отправления в одной стране в таможню назначения в другой стране на основании международно признанного документа таможенного транзита – книжки МДП, которая также предоставляет финансовую гарантию уплаты приостановленных пошлин и налогов. Система гарантий управляется международной организацией, которой в настоящее время является Международный союз автомобильного транспорта (IRU).

Под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) транзитная система МДП была разработана вскоре после Второй мировой войны, чтобы помочь оживить экономику послевоенной Европы. Соглашение МДП было заключено в 1949 году, и его успех привел к принятию в 1959 году первой Конвенции МДП.

Конвенция 1959 года была заменена действующей Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжек МДП 1975 года (Конвенция МДП 1975 года). Конвенция МДП 1975 года была утверждена Постановлением Совета (ЕЭС) № 2112/78 от 25 июля 1978 года и вступила в силу в Европейском сообществе 20 июня 1983 года. Приложение к настоящему Постановлению Совета было заменено Решением 2009/477/EC Совета от 28 мая 2009 года (OJ L 165 от 26 июня 2009 года). В настоящем приложении содержится сводная конвенция МДП с поправками, внесенными до конца 2022 года.

Конвенция МДП поддерживается ЕЭК ООН, которая в сотрудничестве с секретариатом МДП также ведет публикацию, известную как Справочник МДП. Справочник содержит не только текст Конвенции, но и множество другой полезной информации, касающейся практического применения Конвенции.

Транзитная система МДП основана на следующих пяти основных принципах (так называемых столпах):

использование безопасных транспортных средств или контейнеров,

международная гарантийная цепочка,

книжка МДП,

взаимное признание таможенного контроля и

контролируемый доступ к использованию системы.

Конвенция МДП 1975 года динамична в том смысле, что на протяжении многих лет в нее неоднократно вносились поправки, чтобы отразить изменения в отношении каждого из этих основных принципов. В последние годы поправки были структурированы и принимались поэтапно.

На первых двух этапах были введены механизмы, согласно которым доступ к использованию системы МДП будет зависеть от разрешения таможни (так называемый “контролируемый доступ”) и уточнения ролей и обязанностей основных участников, участвующих в системе МДП. Третий этап, который в настоящее время продолжается, включает проект по компьютеризации системы МДП (международная система eTIR) и меры по повышению прозрачности международной организации. В 2022 году новый орган по техническому внедрению (TIB) и Административный комитет МДП утвердили первую версию спецификаций международной системы eTIR. [с веб–сайта IRU – https://www.iru.org/ru/chto-my-delaem/uproschenie-procedur-torgovli-i-tranzita/sistema-mdp ]

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Что такое e-TIR

На протяжении многих лет Конвенция МДП зарекомендовала себя как эффективный инструмент упрощения процедур. Однако с развитием технологий использование бумажной книжки МДП становится все более неактуальным, когда речь заходит о ее увязке с электронными процедурами, применяемыми национальными таможенными администрациями. При каждом пересечении границы сотрудники таможни сталкиваются с дополнительной работой, связанной с необходимостью вводить до 50 элементов данных в свою национальную электронную таможенную систему.

Кроме того, нынешняя ситуация не позволяет таможенным органам эффективно применять процедуры управления рисками, основанные на предварительной информации о грузе, как того требует все более заботящаяся о безопасности среда.

Договаривающиеся стороны Конвенции МДП запустили в 2003 году так называемый “Проект eTIR”, направленный на предоставление платформы обмена для всех участников (таможенных органов, держателей, гарантийных цепочек), участвующих в системе МДП, известной как “международная система eTIR”.

Международная система eTIR призвана обеспечить безопасный обмен данными между национальными таможенными системами, относящимися к международному транзиту товаров, транспортных средств или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП, и позволить таможне управлять данными о гарантиях, выдаваемых гарантийными цепочками держателям, уполномоченным использовать систему МДП. [ с веб–сайта ЕЭК ООН – https://unece.org/about-etir#:~:text=The%20eTIR%20international%20system%20aims,by%20guarantee%20chains%20to%20holders ]

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Туркменистан, с его целостным подходом и решимостью облегчить использование своей территории в качестве транзитного пространства во всех направлениях, тесно сотрудничает с соответствующими международными и региональными органами в сфере транспорта и транзита, включая ЕЭК ООН и IRU. /// nCa, 23 декабря 2022 г.