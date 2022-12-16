ЕС и USAID организовали симуляционную игру для специалистов водников Туркменистана

14 декабря 2022 года 13 представителей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана и проектного института “Туркменводпроект” Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана встретились с целью изучения оптимизации эффективности использования водных ресурсов при максимизации производительности для сельского хозяйства, энергетики и других секторов экономики, сообщает Региональный Экологический Центр Центральной Азии.

На полях тренинга, организованного Европейским союзом при содействии Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде, состоялась симуляционная игра Нексус, в которой игрокам предлагалось рассмотреть ряд гипотетических сценариев управления отношениями территорий вверх и вниз по течению, при одновременном удовлетворении водных потребностей населения, промышленности и сельского хозяйства с учетом проблем изменения климата.

Это обучающая игра, в ходе которой отрабатываются различные виды водной политики и урегулирования для содействия устойчивому развитию водных и других ресурсов.

«Интерактивная Нексус Симуляция является отличным инструментом для подготовки будущих специалистов, которые будут работать в ключевых секторах и управлять такими жизненно важными ресурсами как вода, энергия и продовольствие. Обеспечение взаимосвязи этих ресурсов поможет странам Центральной Азии решить экологические вопросы и сделать их экономики более устойчивыми к изменению климата», – сказал Бердыев Бабахан, Координатор по Международным отношениям Академии Государственной службы при Президенте Туркменистана.

Участники не только сыграли в игру, но и прошли обучение по проведению игры для дальнейшего ее практикованы среди студентов.

«Учитывая вызовы, с которыми сталкивается окружающая среда на сегодняшний день, актуальность внедрения межсекторального подхода Нексус неоспорима в обеспечении водной, энергетической и продовольственной безопасности в Туркменистане», – прокомментировал Георгий Куртовезов заведующий лабораторией Гидротехники и водопользования института «Туркменводпроект» Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.

ЕС и USAID провели аналогичные тренинги с участием более 100 участников из ведущих университетов и академий государственной службы по всей Центральной Азии.

Финансируемый ЕС проект ЕС «Центрально-Азиатский Диалог по стимулированию межсекторального финансирования на основе взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие» реализуется Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в период 2020-2023 гг. Общий бюджет второй фазы проекта: 1,25 млн. евро; вклад ЕС составляет 1 млн. евро.

Данный проект является частью глобальной Программы Нексус Диалогов, проводимых в пяти регионах мира при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).///nCa, 16 декабря 2022 г.