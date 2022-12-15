Генеральный секретарь ОТГ приветствует итоги саммита Туркменистан-Турция-Азербайджан в Авазе

Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств посол Кубанычбек Омуралиев выступил с заявлением по итогам Первого трехстороннего саммита глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана.

«Это знаменательное событие, поскольку три братских народа собираются вместе, чтобы укрепить свои связи и работать во имя светлого будущего тюркского мира», – подчеркнул он.

Омуралиев выразил уверенность в том, что договоренности, достигнутые лидерами Азербайджана, Турции и Туркменистана, а также подписание различных документов в таких областях, как торговля, культура, энергетика и транспорт, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества и расширению взаимодействия в рамках ОТГ.

«Расширение связей между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном является важным шагом вперед в процессе объединения и укрепления всего тюркского мира, поскольку это послужит консолидации и без того крепкого сотрудничества между нашими поистине братскими народами», – говорится в заключении заявления. ///nCa, 15 декабря 2022 г.