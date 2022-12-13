В Ашхабаде прошел региональный семинар по Лазуритовому коридору

На прошлой неделе Центр ОБСЕ в Ашхабаде в гибридном формате провел трехдневный региональный семинар, посвященный транзитно-транспортному коридору «Lapis Lazuli».

В работе форуме приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана, деятельность которых связана с транспортными процессами, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Участники из Азербайджана, Грузии, Грузии, Турции, Таджикистана и Узбекистана присоединились в режиме онлайн.

В ходе семинара выступил международный эксперт по упрощению транспортных процедур и соединяемости Лазар Ристич, представивший Стратегию и План действий по развитию МТК в рамках оказания поддержки странам, подписавшим соглашение о транзите и транспорте вдоль «Ляпис Лазули».

Спикер от Государственной таможенной службы рассказал о том, какие шаги Туркменистан предпринимает для развития транзитных коридоров, проходящих через территорию страны.

В частности, в Туркменистане ведется последовательная работа по дальнейшей цифровизации таможенных процедур с целью повышения конкурентоспособности транзитных коридоров и привлечения дополнительных транзитных грузопотоков. Принимаются меры по дальнейшему упрощению механизма таможенного контроля и ускорения таможенного оформления.

В работе семинара также приняли участие дипломатические миссии Грузии, Турции и Азербайджана в Туркменистане, представители Международного центра транспортной дипломатии, Ассоциации «Туркмен Логистика».

Соглашение о создании мультимодального Лазуритового коридора было подписано в 2017 году. Он протягивается по маршруту, идущему из Афганистана до каспийского порта Туркменбаши в Туркменистане, пересекает Каспийское море до Баку и до грузинский черноморских портов Поти и Батуми, и Турции с последующим выходом на Европу.///nCa, 13 декабря 2022 г. (источник Фото – “Туркмен Логистика”)