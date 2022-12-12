Эксперты Центральной Азии обсудили в Ашхабаде вызовы, стоящие перед регионом

V Центральноазиатский экспертный форум прошел в Ашхабаде в субботу, объединив руководителей и ведущих специалистов центров стратегических исследований пяти стран региона и не только.

Сообщество аналитиков, за последние три года не раз обсуждавшее насущную проблематику онлайн в двустороннем и многостороннем форматах, в этот раз собралось на очную встречу в туркменской столице в канун Международного дня нейтралитета. Так что данное мероприятие сочетает в себе и праздничный контекст, связанный с отмечаемой 27-й годовщиной принятия Туркменистаном статуса нейтралитета, и экспертный процесс изучения геополитической и геоэкономической конъюнктуры в поиске согласованных, консолидированных действий в ответ на вызовы и угрозы времени.

Обширная повестка форума отражена в его названии, довольно громоздком, как это часто принято у ученых, но конкретизирующем спектр первоочередных назревших вопросов, по которым хотят высказаться делегаты и услышать мнение коллег из других сран. «Актуальные аспекты регионального сотрудничества по проблемам изменения климата, водопользования, вопросам обеспечения безопасности в продовольственной сфере и в области информационно-коммуникационных технологий в регионе Центральной Азии» – вот такой диапазон непростых тем охватила нынешняя встреча.

Ее площадкой стал Институт международных отношений МИД Туркменистана, ректор которого Джумамурад Гурбангельдыев радушно приветствовал гостей высшей дипломатической школы и участников форума, заодно поздравив спецпредставителя генсекретаря ООН, главу Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью Герман с недавним новым назначением на руководящую должность в Контртеррористическом комитете ООН и предоставив ей слово.

Наталья Герман напомнила, что РЦПДЦА, установив тесные связи с институтами стратегических исследований в странах региона, способствовал формированию Центральноазиатского экспертного форума как платформы для дискуссий и продвижения превентивной дипломатии на пространстве ЦА. Первое заседание форума прошло в 2018 году в Узбекистане, второе – в Казахстане. Две последующие встречи были организованы в 2020 году онлайн, на которых обсуждались вопросы регионального взаимодействия в условиях пандемии.

«Отрадно, что результаты нашей деятельности нашли должное отражение в итоговых документах Консультативных встреч лидеров государств Центральной Азии», – сказала спецпредставитель генсека ООН, отметив, что пятый форум экспертов проходит на фоне активного сближения стран региона и углубления сотрудничества между ними, особенно с учетом непростой международной обстановки.

Не задерживаясь особо на вступительных речах, но отдав им должное как необходимой составляющей дипломатического и конгрессного этикета, делегаты форума перешли к первой сессии, посвященной сотрудничеству в борьбе с изменением климата в Центральной Азии и водному взаимодействию в бассейне Аральского моря.

Ученым, среди которых доктора политических и философских наук, кандидаты биологических и технических наук, было что сказать друг другу помимо констатаций, деклараций и призывов общего характера. Разговор был с практическим прицелом, содержательный на реальные факты, цифры в их многолетней динамике и текущие показатели, научно обоснованные оценки и аналитические прогнозы, дельные предложения и заслуживающие внимания сценарии решения проблем в данной сфере.

Акцент делался на построении низкоуглеродной экономики, внедрении ресурсосберегающих и «зеленых» технологий, развитии возобновляемых источников энергии.

Другая сессия была отведена вопросам обеспечения продовольственной безопасности в Центральной Азии. Эта объемная, жизненно важная тема, носящая глобальный характер, была рассмотрена на примере стран региона в экономическом, социологическом, сельскохозяйственном, экологическом и других ракурсах, представляющих все вместе комплексный срез стратегических исследований. Общий вывод, который можно сделать из докладов спикеров, состоит в том, что в долгосрочной перспективе развитие перерабатывающей промышленности должно осуществляться за счет привлечения инвестиций, использования новой техники и современных технологий производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, освоения рыночной системы хозяйствования и активного выхода на мировые рынки.

И третья сессия касалась такой относительно новой, но серьезной проблематики, как безопасность в области информационно-коммуникационных технологий. Относительно недавно кибербезопасность стала самостоятельной составляющей национальной безопасности.

Общество только начинает осознавать важность этого вопроса, тогда как аналитики давно бьют тревогу, ведь для сетевой войны в условиях формирования информационного общества и цифровой экономики, практически не существует государственных границ. Как тут не вспомнить старую истину: кто владеет информацией, тот владеет миром. В данном случае, речь идет о ИКТ, которые сколь необходимы, столь и небезопасны. Как нож в руках хирурга или грабителя.

Обсуждение этой темы объединило не только экспертов институтов стратегических исследований, но и представителей силовых структур, журналистов и социологов. История учит нас тому, что многие достижения научно-технической мысли используются не только во благо людей. Нынешние реалии также высвечивают необходимость объединения усилий государств, в том чтобы активно развивать и использовать ИКТ в интересах социально-экономического развития стран и обеспечения их безопасности.

Отметим, что все «три кита» безопасности региона Центральной Азии, вынесенные в повестку экспертного форума, – экологическая, продовольственная и цифровая безопасность – предусматривают глубокую интеграцию соседних стран для адекватных и эффективных ответов на эти общие вызовы.

В воскресенье участники форума примут участие в Международной конференции «Диалог – гарантия мира», посвященной Международному дню нейтралитета и 15-летию Регионального центра ООН по превентивной дипломатии.

В V Центральноазиатском экспертном форуме приняли участие руководители и представители Центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана, Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, Национального института стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики, Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, Международного института Центральной Азии, Института Каспийского моря и др. ///Orient, 10 декабря 2022 г.

Link: https://www.orient.tm/ru/post/43052/eksperty-centralnoj-azii-obsudili-v-ashhabade-vyzovy-stoyashchie-pered-regionom