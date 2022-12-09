На месторождении «Галкыныш» введена в эксплуатацию очередная скважина

На газовом месторождении «Галкыныш», являющемся одним из лидирующих в мире по запасам газа, успешно достроена и запущена в производство эксплуатационная скважина, сообщает газета нефтегазового сектора Туркменистана «Небит-Газ».

Как известно, в настоящее время на месторождение «Галкыныш» компанией CNPC ведется строительство трех новых эксплуатационных скважин особой сложности.

Новая скважина была пробурена китайскими специалистами. С глубины 4580 метров получен промышленный приток природного газа.

Туркменские специалисты Государственного концерна «Türkmengaz» осуществили строительство и монтаж устья данного колодца.

В устье эксплуатационной скважины установлено высокотехнологичное электротехническое и гидравлическое оборудование, оптико-волоконные кабели, средства связи и видеонаблюдения.

Всё это оснащение позволяет операторам 1-й установки сероочистки природного газа и первичной газоочистной установки газового месторождения «Галкыныш» через цифровую систему контролировать добычу сырого газа из скважины и управлять транспортировкой природного газа по газопроводу высокого давления.

В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы устьев еще двух эксплуатационных скважин.///nCa, 9 декабря 2022 г. (источник фото – Nebit-Gaz)