Туркменистан и Азербайджан укрепляют межпарламентское сотрудничество

В Ашхабаде с визитом находится Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

В среду, 7 декабря, спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, а также провела встречи с главами обеих палатах законодательного органа Туркменистана и выступила перед туркменскими депутатами.

Во второй половине дня глава Парламента Азербайджана возложила венок к Монументу независимости Туркменистана, посетила Национальный музей туркменского ковра.

От имени Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в честь Председателя Милли Меджлиса Азербайджана был дан официальный приём.

Встреча с туркменским лидером

В ходе встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Сахиба Гафарова констатировали выход межгосударственных отношений на качественно новый уровень и активизацию торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничество.

«Переговоры с азербайджанскими партнёрами всегда отличаются конструктивной и дружественной атмосферой, особой теплотой. Им свойственны глубокая содержательность, взаимопонимание и полное доверие, а также приверженность высоким гуманистическим идеалам», – подчеркнул глава Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов также подчеркнул, что сегодня Туркменистан и Азербайджан располагают колоссальным ресурсным, экономическим и транспортно-логистическим потенциалом, практическая реализация которого отвечает интересам не только народов обеих стран, но и региона в целом.

Стороны отметили близость и схожесть подходов к ключевым вопросам международной политики и межрегиональных отношений, в частности, связанным с обеспечением глобального мира и безопасности, достижением Целей устойчивого развития.

Кроме того, две страны тесно взаимодействуют на многосторонних платформах – это ООН, ОТГ, СНГ, ОБСЕ, Движение неприсоединения и др.

В контексте межгосударственного диалога, стороны выразили убежденность, что активизация связей по линии парламентов двух стран внесёт весомый вклад в дальнейшее укрепление традиционного партнёрства.

В состав парламентской делегации, возглавленной Гафаровой, вошли практически все члены созданной группы дружбы Туркменистана и Азербайджана.

Спикер парламента Азербайджана и Аркадаг Бердымухамедов обсудили сотрудничество двух стран в политической и экономической сферах

Темы взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и в экономической сфере были широко обсуждены в ходе встречи председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Аркадаг Бердымухамедов выразил признательность Туркменистана азербайджанской стороне за поддержку международных инициатив страны, включая соавторство в 16-ти резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Туркменская сторона также благодарна Азербайджану за поддержку в продвижении инициа­тивы создания Группы друзей по устойчивому транспорту и присоединении к ней.

Являясь инициатором Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и развития, Туркменистан надеется, что Азербайджан рассмотрит вопрос своего присутствия в данной Группе.

Кроме того, глава верхней палаты парламента Туркменистана выразил надежду на то, что азербайджанская делегация примет участие в Международной конференции «Диалог – гарантия мира», которая состоится 11 декабря 2022 года в Ашхабаде.

Аркадаг также выразил надежду на то, что Азербайджан поддержит инициативу Туркменистан в ООН об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия».

«Сегодня, перед лицом новых вызовов, мы опираемся на ясное понимание необходимости укреплять межгосударственные отношения, на общность долгосрочных интересов на главных направлениях мировой политики, осознание огромных перспектив сотрудничества», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Говоря о многосторонних форматах партнёрства, Гурбангулы Бердымухамедов назвал весьма актуальным сотрудничество Туркменистана, Азербайджана и Турции. Как ответственные члены мирового сообщества Туркменистан, Азербайджан и Турция привержены мирному, политическому решению международных и региональных вопросов, созданию благоприятных условий для прогрессирующего геоэкономического пространства, подчеркнул Аркадаг.

Обозначив одним из ключевых векторов туркмено-азербайджанских отношений сотрудничество по линии законодательных структур, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша предложил активизировать контакты в данном направлении.

Переходя к теме торгово-экономического партнёрства, Аркадаг отметил, что взаимный товарооборот за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным показателем минувшего года увеличился почти в 5 раз.

Обе страны занимают стратегически значимое географическое положение на стыке Азии и Европы. Это обуславливает важность тесного партнёрства в транспортно-транзитном секторе.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, в свете растущей роли Каспийского бассейна как крупнейшего транспортного узла международного значения открывается стратегическая перспектива туркмено-азербайджанского сотрудничества.

В качестве примера продуктивного партнёрства Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша привёл транспортный коридор Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция.

Соединение Каспийского и Черноморского регионов в единый транспортный коридор Каспийское море – Чёрное море, безусловно, открывает широчайшие перспективы для развития экономического сотрудничества, производственной и энергетической кооперации, торговли, инвестиций.

В целях расширения взаимовыгодного партнёрства в транспортной сфере существует необходимость более интенсивного использования портов Туркменбаши (Туркменистан) и Баку (Азербайджан) путём проработки эффективных механизмов автомобильно-паромного и железнодорожно-паромного сообщений. «Наша страна также готова к дальнейшему продвижению сотрудничества по железнодорожному маршруту Баку–Тбилиси–Карс. В этом контексте предлагается активизировать контакты по линии транспорта», – заявил спикер верхней палаты парламента Туркменистана.

В продолжении переговоров он также отметил большой потенциал для взаимодействия в энергетической сфере. Здесь подходы сторон идентичны: Туркменистан и Азербайджан выступают за диверсифицированную схему поставок энергоносителей на международные рынки, в частности, в европейском направлении.

Что касается сотрудничества в гуманитарной области, Туркменистан подтверждает открытость к организации перекрёстных Дней культуры в ближайший период.

Хорошие возможности для сотрудничества существуют и в области туризма. Здесь главным фактором служит наличие у Туркменистана и Азербайджана богатого историко-культурного наследия.

Также Аркадаг отметил активный характер взаимодействия между двумя странами в рамках Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ.

В свою очередь, Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова подчеркнула, что нынешний год ознаменован 30-летием установления двусторонних дипломатических отношений. Всё это время, опираясь на обоюдную добрую волю, азербайджано-туркменское взаимодействие планомерно укрепляется, чему напрямую способствуют регулярные доверительные контакты на уровне глав государств.

Она также подтвердила нацеленность азербайджанской стороны на дальнейшее развитие партнёрства с Туркменистаном по линии законодательных органов.

Подписан межпарламентский меморандум

По окончании встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Сахиба Гафарова подписали Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Милли Меджлисом Азербайджана.

Спикер парламента Азербайджана награждена орденом Туркменистана

В соответствии с Указом Президента Туркменистана, Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова была награждена орденом Туркменистана «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» за большой личный вклад во всестороннее развитие туркмено-азербайджанских отношений.

Награду Гафаровой вручил Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов.

Встреча в Меджлисе Милли Генгеша

Председатель нижней палаты парламента Туркменистана Гульшат Маммедова и Сахиба Гафарова обсудили состояние и перспективы межпарламентского взаимодействия, возможности активизации обмена опытом в области законотворчества.

Отметив, что в текущем году Туркменистан председательствует в Диалоге женщин стран Центральной Азии, Председатель Меджлиса Милли Генгеша рассказала о работе проводимой в этом статусе по обмену опытом в деле обеспечения гендерного равенства в различных областях, мирного и устойчивого развития, защиты окружающей среды, а также по поддержке женского предпринимательства, совершенствованию социальной защищённости женщин на законодательном уровне и на уровне государственной политики.

В свою очередь С.Гафарова подчеркнула, что Азербайджан придаёт большое значение развитию всесторонних связей с Туркменистаном, отметив успешность азербайджано-туркменского межпарламентского взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем формате в рамках международных структур.

После встречи в узком формате Председатель Милли Меджлиса Азербайджана выступила перед депутатами.

Обращаясь к собравшимся, С.Гафарова отметила, что её первый визит в Ашхабад совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Она подчеркнула общность наших народов, веками живущих по соседству и имеющих общую историю, культуру, язык, религию.

Всё это способствует развитию азербайджано-туркменского взаимодействия в различных направлениях. Результатом встреч на высшем уровне стало установление успешных двусторонних межгосударственных контактов в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, продолжила Гафарова.

Сегодня сотрудничество двух стран носит стратегический характер, что создаёт условия для дальнейшего развития взаимовыгодных связей.

Мощный импульс расширению партнёрства придают различные совместные мероприятия, встречи и консультации, сказала Председатель национального Парламента Азербайджана, подчеркнув, что нынешний визит в прекрасный Ашхабад займёт достойное место в дальнейшем развитии отношений между нашими странами, в том числе на парламентском уровне.

Как сказала спикер национального Парламента, Азербайджан полностью поддерживает постоянный нейтралитет Туркменистана, Президент Ильхам Алиев неизменно подчёркивает, что братский Туркменистан добился больших успехов, следуя этому принципу в своей внешней политике.

Касаясь темы дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия и значения нынешнего визита в Ашхабад, С.Гафарова констатировала, что сегодня налажены успешные контакты между различными организациями двух стран, в том числе с законодательными органами. Укреплению дружбы народов способствуют взаимные визиты представителей Парламентов. Этой цели будет служить и Меморандум, запланированный к подписанию сегодня между Национальным Меджлисом Азербайджанской Республики и Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Как отмечалось, в реализации потенциала двусторонних отношений, решении предстоящих задач особая роль отводится парламентской дипломатии, в том числе на региональном уровне, в продвижении исламского сотрудничества. В данном контексте спикер Парламента Азербайджана выразила признательность Г.Маммедовой за участие в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, состоявшейся в нынешнем году в Баку.

Наряду с двусторонними отношениями уделяется большое внимание развитию многостороннего сотрудничества, сказала спикер Парламента С.Гафарова, особо подчеркнув в этой связи оказываемую Азербайджаном поддержку позитивных инициатив Туркменистана на международном уровне.

В завершение своего выступления спикер Парламента Азербайджана Сахиба Гафарова поблагодарила Председателя Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедову и всех участников встречи за внимание и оказанное гостеприимство.///nCa, 8 декабря 2022 г. (источник фото – TDH, парламент Азербайджана)