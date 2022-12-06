Топливная и зеленая энергетика – перспективные направления Туркмено-Американского сотрудничества

Сотрудничество в области ТЭК и зеленой энергетики стали одними из видных тем обсуждений в ходе встречи в понедельник, 5 декабря, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с руководителями американский компаний, прибывших в Ашхабад для участия в деловом форуме «Туркменистан-США».

На встрече присутствовали директор Туркмено-американского делового совета Эрик Стюарт, генеральный директор компании «Nicklaus Companies» Джон Риз, основатель и председатель компании «UGT Renewables» Горан Райсич и генеральный директор компании «Climate Compass» Кевин Джеймс.

Туркменистан занимает инициативную позицию и всецело поддерживает начинания международного сообщества, придавая особое значение проектам, нацеленным на охрану окружающей среды.

В данном контексте туркменский лидер приветствовал присоединение к Деловому совету компании «UGT Renewables», специализирующейся в области возобновляемых источников энергии.

С учётом большого опыта компании в сфере солнечной энергетики наша страна открыта для эффективного взаимодействия, подчеркнул Президент Туркменистана.

Наряду с этим, Туркменистан, обладающий богатым углеводородными ресурсами и проводящий стратегию диверсификации поставок энергоносителей на мировые рынки, реализует масштабные инфраструктурные проекты в нефтегазовой отрасли, что создает благоприятные возможности для налаживания туркмено-американского сотрудничества, в том числе с компанией «Climate Compass».

Отмечалось также, что продуктивное партнёрство установилось между Туркменистаном и компанией «Nicklaus Companies», которая реализовала в Ашхабаде проект по строительству Гольф-клуба.

В ходе встречи представители американского бизнеса подтвердили свое стремление к расширению продуктивных связей с Туркменистаном и участию в новых совместных проектах.

Приветствуя это намерение американских партнёров, Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркменистан, претворяющий в жизнь экономическую политику, ориентированную на активное внедрение инноваций, привлечение лучшего мирового опыта и передовых технологий, всегда открыт для конструктивного взаимодействия.

Глава государства отметил важную роль совместного Делового совета в продвижении туркмено-американского сотрудничества, в том числе и по таким направлениям, как торговля и инвестиции.

Он подтвердил готовность Туркменистана и впредь принимать активное участие в работе данного Совета.///nCa, 6 декабря 2022 г. (источник фото – TDH)