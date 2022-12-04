Зимний Базар продемонстрировал богатство мастеров-рукодельников Ашхабада

В холодный и первый снежный день этой зимы мы поспешили в Международную школу Ашхабада на благотворительный зимний базар, организованный Женским Клубом.

Можно сказать, что Winter Bazar стал мероприятием, когда приятное совместилось с полезным.

Во-первых, все насладились общением с друзьями, прекрасным музыкальным сопровождением запаслись оригинальными подарками к новому году.

Во-вторых, внесли свой маленький вклад в благотворительный сбор.

Кстати, о подарках… Сообщество рукодельниц и умельцев, арт-мастеров и художников выставили на продажу свои уникальные работы – картины, ювелирные украшения, предметы новогоднего и елочного декора, одежные аксессуары… всего не перечислить. Каждый смог приобрести нечто уникальное, радующее глаз и греющее душу…

«Вкусным» дополнением к акции стала ярмарка блюд зарубежной кухни. Эта часть мероприятия была организована при поддержке некоторых посольств иностранных государств.///nCa, 4 декабря 2022 г.

Контакты некоторых арт-мастеров:

Фоторепортаж с места событий: