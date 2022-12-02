Российские железные дороги объявили скидку на перевозки через Казахстан и Туркменистан

Российские Железные Дороги «РЖД» приняли решение поддержать перевозку контейнеров по восточной ветке международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщается в пресс-релизе компании.

20%-ная скидка будет действовать весь 2023 год на экспортно-импортные контейнерные перевозки при условии, что груз пройдет не только через российско-казахстанские погранпереходы, но и проследует через погранпереход Болашак – Серхетяка на границе между Казахстаном и Туркменистаном.

Очевидно, что эти меры приведут к реализации планов об увеличении трафика вдоль восточной ветки МТК, о чем недавно было заявлено.

“Это очень перспективный маршрут – он дешевле, быстрее. Первый состав из 31-го контейнера мы с сотрудниками АО “РЖД” и компании “РЖД Логистика” торжественно встретили в Серахсе на границе с Ираном в начале ноября этого года. Поставлена задача, и она будет выполнена, – порядка 17 поездов в месяц на регулярной основе. Сейчас еще один состав ожидаем в декабре. Но со следующего года начнем реализовывать потенциал в 17 поездов месяц”, – рассказал в интервью ТАСС торговый представитель России в Туркменистане Александр Елизаров.

По его словам, в настоящее время российские грузоотправители уже запросили большой объем грузов через Туркменистан.

“В среднесрочной перспективе мы планируем довести его до 5 млн тонн, а в долгосрочной перспективе, это оценки российских и туркменских экспертов, – до 25 млн тонн. Транзитный потенциал Туркменистана огромен”, – добавил он.

МТК «Север-Юг» связывает Россию со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азией.

Ранее на форуме TRANSTEC в Петербурге о запуске льготных тарифов по восточной ветке МТК «Север – Юг» сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов. ///nCa, 2 декабря 2022 г.