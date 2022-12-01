ЕБРР: внешняя позиция Туркменистана значительно укрепилась

Эльвира Кадырова

Внешняя позиция Туркменистана значительно укрепилась, а растущие цены на энергоносители служат движущей силой роста, говорится в недавнем флагманском отчете Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Согласно отчету «Transition Report 2022-23», реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 6,2% в годовом исчислении с января по сентябрь, а экспорт Туркменистана вырос на 50% в первом полугодии текущего года по причине более высоких цен на природный газ.

В докладе прогнозируется, что после погашения долга перед Китаем в 2021 году и урегулирования внутреннего долга в январе 2022 года, повышение стоимости газа, вероятно, еще больше увеличит доходы Туркменистана, способствуя укреплению возможностей страны по займам.

Между тем, выплата Ираном своих задолженностей перед Туркменистаном в размере 1,8 млрд. долл. США консолидирует бюджетные счета и позволит возобновить поставки газа в Иран, что станет ключевым шагом в диверсификации туркменского экспорта.

Наряду с этим, трехсторонняя сделка по газовому свопу между Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном создаст возможность для удвоения объёмов поставок туркменского газа через Азербайджан.

В аналитическом материале указаны некоторые преимущества для Туркменистана, вытекающие из последних изменений в области транспортной связуемости с соседними странами. «Недавно подписанное соглашение о строительстве железнодорожного коридора Китай-Кыргызская Республика-Узбекистан открывает дополнительные возможности для Туркменистана в качестве транзитного узла в Европу через Турцию и в Индию через Иран», – утверждается в докладе.

ЕБРР рекомендует воспользоваться потенциалом торгового коридора север-юг и возможностью устранения транспортных и логистических узких мест в транспортных сообщениях на Каспийском море.

«Учитывая свое расположение на важном перекрестке, Туркменистан обладает прекрасной перспективой привлечения инвестиций в дополнительные транспортные и логистические коридоры, проходящие через его территорию, в том числе в трубопроводы, железнодорожные линии, автомобильные дороги, морской транспорт и логистическую инфраструктуру», – подчеркивается в публикации.

Что касается текущих макроэкономических изменений, то ЕБРР, ссылаясь на данные МВФ, заявляет, что государственный долг Туркменистана составлял всего 11,1% ВВП в 2021 году и, как ожидается, снизится до 8,4% ВВП в 2022 году.

Заглядывая в будущее, доклад предвещает продолжение динамики устойчивого роста в краткосрочной перспективе. «Туркменистан, вероятно, продолжит извлекать выгоду из повышенных цен на газ и “нейтральной” позиции страны в 2022 и 2023 годах», – считают в ЕББР.

В целом, по прогнозам, экономика Туркменистана вырастет на 7,0% в 2022 году и на 6,0% в 2023 году. Риск снижения связан с волатильностью газовых цен.

Полный отчет “Transition Report 2022-23” доступен здесь: https://www.ebrd.com/transition-report-2022-23

///nCa, 1 декабря 2022 г.