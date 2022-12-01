Президент Туркменистана принял министра энергетики Ирана

В среду, 30 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики Ирана Али Акбара Мехрабиана.

В ходе встречи, туркменский лидер отметил, что Иран является крупным торгово-экономическим партнёром Туркменистана, занимая одну из ведущих позиций в его внешнеторговом обороте.

В данном контексте была выражена уверенность, что встречи и переговоры, намеченные в рамках нынешнего визита министра энергетики ИРИ в Ашхабад, будут способствовать дальнейшему развитию эффективного взаимодействия, отвечающего общим интересам.

Как подчёркивалось, Туркменистан и Исламская Республика Иран обладают богатыми природными ресурсами и выгодным географическим расположением, что создаёт благоприятные возможности для взаимодействия во внешнеэкономической сфере, в энергетическом и транспортно-транзитном секторах.

Важную роль в продвижении двухстороннего сотрудничества играет Совместная межправительственная комиссия.

Как сообщают иранские СМИ, Мехрабиан обсудил с Президентом Сердаром Бердымухамедовым продолжение сотрудничества в области электроэнергетики на основе существующих мощностей двух стран и вопросы продления двусторонних контрактов.

Программа визита Мехрабиана в Ашхабад включает переговоры с заместителем премьер-министра Туркменистана и другими высокопоставленными должностными лицами.

Подготовка трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Ираном, Туркменистаном и Афганистаном в отношении реки Харируд станет одной из других основных тем переговоров между министром энергетики Ирана и туркменскими официальными лицами. ///nCa, 1 декабря 2022