Анонсированы даты визита американской бизнес-делегации в Ашхабад

5-6 декабря 2022 года Американо-Туркменский Деловой Совет возглавит бизнес-миссию в Ашхабад, сообщается на официальном сайте Совета.

Ранее исполнительный директор Совета Эрик Стюарт в интервью Trend подчеркнул наличие больших перспектив для сотрудничества между двумя странами в области торговли и инвестиций.

Комментируя предстоящий визит, он назвал его «хорошей возможностью для укрепления и дальнейшего углубления отношений между Туркменистаном и США».

Американо-Туркменский деловой совет – это базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, некоммерческая организация, которая продвигает бизнес отношения между Соединенными Штатами и Туркменистаном. Членами Совета являются такие компании, как ExxonMobil, L3Harris, Medtronic, Oxbow, S2 Global, Trans Caspian Resources, Visa, Zeppelin, John Deer, Цеппелин, Боинг, CNH Industrial, Caterpillar, Coca-Cola, Tricon Energy, UGT Renewables, Westport Trading Europe Limited.///nCa, 21 ноября 2022 г.