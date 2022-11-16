Туркменистан представил приоритетные задачи стратегии по изменению климата на Экономическом форуме СПЕКА в Алматы

Эльвира Кадырова

«Наши государства имеют высокий потенциал всестороннего взаимодействия и для нас очень важно взаимное сотрудничество. Для Туркменистана вопросы охраны окружающей среды и вопросы экологии имеют первостепенное значение и являются приоритетными. Особое значение эти вопросы приобрели в рамках реализации ЦУР и устранения последствий, связанных с пандемией», – заявил заместитель министра экономики и финансов Туркменистана Сердар Джораев в ходе своего выступления на первой сессии экономического форума СПЕКА в Алматы, Казахстан.

Туркменистан ратифицировал ряд основных природоохранных конвенций, подписал Парижское соглашение по изменению климата, и постоянно проводит работу по решению возникающих экологических проблем.

Джораев также указал на тот факт, что во всех государственных программах развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу закреплены вопросы совершенствования процессов управления охраной природы, рациональное использование ресурсов, развитие экономики страны с учетом механизмов чистого развития.

На международном уровне национальная стратегия Туркменистана по изменению климата является основным инструментом для определения своей позиции на переговорах в рамках рамочной Конвенции ООН об изменении климата, а также базовым документом для подготовки отчетности по выполнению своих обязательств в рамках глобальных климатических договоров, сказал он.

Глава туркменской делегации перечислил приоритетные задачи, реализуемые в рамках национальной стратегии по изменению климата, включающие:

Совершенствование гидрометеорологических наблюдений за погодой и изменением климата на территории Туркменистана

Разработка и реализация мер по митигации и адаптации к изменению климата

Осуществление мероприятий по экономики топливно-энергетических ресурсов и стабилизации уровня выбросов парниковых газов до 2030 года за счет использования энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий

Повышение уровня международного сотрудничества в области принятия мер по изменению климата

Говоря о практических мерах по поддержанию в стране экологического благополучия, замминистра экономики и финансов Туркменистана сообщил, что в стране проводятся работы по созданию лесопарковых зон, проводится инвентаризация всех лесов, реализуются мероприятия по восстановлению деградированных лесов в аридных зонах.

«Только в 2020 году в стране посажено 25 миллионов саженцев деревьев в 2021 году – 30 миллионов, а ежегодно не менее 3 миллионов саженцев», – подчеркнул Джораев.

Кроме того, Туркменистан, поддерживая усилия международного сообщества по снижению объема выбросов парниковых газов, переходит к использованию экологически чистых ресурсосберегающих технологий в промышленности и на транспорте. Особенно это касается нефтегазовой и энергетической отраслей.

«Туркменистан придерживается долгосрочной глобальной цели непревышения к 2050 году 2-х градусного уровня увеличения средней глобальной температуры», – отметил представитель страны.

Будучи страной с чувствительной аридной экосистемой Туркменистане уделяет особое внимание вопросам устойчивого использования земельных ресурсов, и являясь стороной Конвенции ООН по опустыниванию, предпринимает меры по сохранению уникальных ландшафтов, флоры и фауны пустыни

В своем выступлении Джораев также упомянул реализацию уникального проекта гидоротехнического комплекса озера Алтын Асыр, посредством которого Туркменистан решает проблему деградации сельскохозяйственных и пастбищных угодий – являющейся одной из ключевых проблем во всей Центральной Азии.

Туркменистан также активно участвует в программе по улучшению экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря и Национальная программа по Аралу на 2021-2025 годы способствует совершенствованию договорной базы Международного Фонда Спасения Арала, напомнил Джораев.

В заключении своего выступления туркменская сторона призвала государства региона СПЕКА объединить усилия и продолжить внедрение передовых практик с тем, чтобы справиться с вызовами глобальной пандемии Covid-19 и достичь целей зеленого развития.

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Первая сессия форума СПЕКА «Политический диалог высокого уровня по вопросам более экологичного и безопасного будущего в регионе СПЕКА» была посвящена обсуждению стратегий регионального сотрудничества для поддержки построения более экологичного и безопасного будущего.

В ходе этой сессии главы делегаций стран-участниц СПЕКА поделились своими мнениями по вопросам водных ресурсов, изменения климата, другим экологическим и социальным проблемам.

Ключевые выводы Политического диалога высокого уровня:

Зеленая экономика как стратегическая перспектива и как набор практических политических мер уже занимает очень важное место в повестке дня участников СПЕКА.

Все СПЕКА признают, что учет фактов изменения климата будет приоритетом для действий правительств в будущем. Не только потому, что это мировое обязательство, принятое в Глазго, но и потому, что изменение климата представляет реальный риск для региона.

Общей темой для всех презентаций сессии стало сохранение хрупкой окружающей среды региона, лесов, ледников и одновременное сохранение качества воздуха и доступности воды.

Регион должен незамедлительно предпринять меры по повышению энергоэффективности и энергоемкости в промышленных и бытовых масштабах.

Гораздо больше внимания страны СПЕКА должны уделять возобновляемым источникам энергии и экологизации энергобаланса.

///nCa, 16 ноября 2022 г.