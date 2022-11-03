Национальные и Европейские эксперты обсудили перспективы сотрудничества ЕС и Туркменистана в области образования

2 ноября в Ашхабаде состоялась конференция по «ЕС-Туркменистан сотрудничество в сфере образования» при содействии Делегации Европейского Союза, МИД и министерства образования Туркменистана.

Форум был нацелен на то, что повысить осведомленность академических кругов Туркменистана о существующих возможностях сотрудничества с европейскими университетами. Для этой цели на конференцию были приглашены представители 27 туркменских вузов и средне-профессиональных учебных заведений.

«Начиная с 1996 года, Туркменистан и Евросоюз реализовали несколько успешных проектов в сфере образования. Это, например, проект совместных с Академией государственных служащих и совместный проект с Министерством образования. Вместе мы внедрили инновационные методы обучения, проводили курсы повышения квалификации преподавателей и управления, а также открыли первый магистерский курс. Это примеры плодотворного сотрудничества. Вместе мы вложили инвестиции на миллионы евро, которые нацелены на создание условий для подготовки кадров, развития потенциала и обмена опытом между Евросоюзом и Туркменистаном», – отметил в своем приветственном обращении Посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

«В результате тесного взаимодействия наших вузов с передовыми европейскими учебными заведениями на сегодняшний день действует 36 двухсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках которых учебные заведения кооперируют в учебной, учебно-методической, научно-практической сферах», – сообщил замминистра образования Азат Атаев, высоко оценив результаты завершившихся в этом году трех проектов в рамках программы Эразмус+ в Туркменистане.

Наряду с этим, Туркменистан в будущем также рассчитывает на успешность реализации первого регионального проекта профессионального образования DARYA, и действующего проекта – «Новые курсы по непространственной инженерии для адаптации экосистем к изменению климата».

Атаев выделил несколько крайне перспективных направлений в сфере образовательного сотрудничества ЕС и Туркменистана. Сюда входит обмен опытом сфере инновационного управления образовательной системы; разработка программ по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников; цифровизация образования; совместные научные исследования; совместные программы Double Diploma по таким направлениям как искусственный интеллект, биг-дата, биотехнологии, генная инженерия, химические технологии, медицина; кооперация в области инициативы (CDIO) Придумывай-Разрабатывай-Внедряй-Управляй; модели предпринимательских университетов; и многое другое.

В качестве спикеров в работе форума приняли участие национальные и европейские эксперты, в том числе ректор Русенского Университета (Болгария) Христо Белоев, п-р Ангел Смрикаров, руководитель Центра инновационных образовательных технологий этого же вуза, представитель Европейского Фонда Образования Франка Кристиани, координатор национального офиса программы Эразмус+ Айна Чореклиева, представитель Международного университета гуманитарных наук и развития.

О конкретных возможностях получения высшего образования для иностранных граждан и туркменистанцев в своих странах рассказали посол Румынии Ион Навал, Посол Германии Михаэль У. Бирхофф, Ромэн Гувернэ, Директор Французского Института при Посольстве Франции.

Участники конференции, что в будущем будет продолжена подобная практика диалога и открытого обсуждения реальных возможностей для расширения партнерских связей Туркменистана и ЕС в сфере образования.///nCa, 3 ноября 2022 (источник фото – @eu4turkmenistan)