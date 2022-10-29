Посол Тоган Орал: Туркменистан – важный субъект, способствующий региональному и глобальному миру и стабильности

Благодаря своей политике позитивного нейтралитета, которую Туркменистан успешно проводит в рамках своего статуса постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, страна выступает важным субъектом, способствующим региональному и глобальному миру и стабильности. Об этом пишет в своей статье Посол Турции в Туркменистан Тоган Орал по случаю 99-летия Провозглашения Турецкой Республики.

Успех Туркменистана также является источником гордости для Турции, отмечает дипломат.

Как известно, Турция является одним из первых государств, признавших Независимый Туркменистан, открывших первую дипломатическую миссию в Ашхабаде и поддержавших статус постоянного нейтралитета Туркменистана.

По словам Посла, одним из наиболее ощутимых показателей ускорения в двусторонних отношениях является объем торгово-экономического сотрудничества.

Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана.

Несмотря на пандемию, объем торговли между Турцией и Туркменистаном в 2021 году увеличился на 41% по сравнению с предыдущим годом и превысил 2 млрд.долл.США.

За период с января по август 2022 года объем торговли достиг 1,33 млрд.долл.США.

«Мы стремимся как можно скорее достичь цели в 5 миллиардов долларов, поставленной нашими президентами», – подчеркнул Орал.

Турецкие компании с мировым именем на сегодняшний день осуществили в Туркменистане 1065 проектов на сумму 50 миллиардов долларов, говорится в статье.

Помимо строительного сектора, турецкие бизнес ведет успешную деятельность во многих областях, от энергетики до текстильной промышленности, а также в финансовом секторе при содействии Турецко-Туркменского банка.

Турецкий полпред выразил надежду на то, что нынешний уровень торговли и инвестиций будет продолжен, а туркменские и турецкие предприниматели предпримут важные совместные инициатив. ///nCa, 29 октября 2022 г.