В Сенате Казахстана обсуждают Договор о делимитации казахстанско-туркменской границы

В Комитете по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана обсужден законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», сообщает пресс-служба Сената.

Основной целью документа является ратификация Договора об определении прохождения линий государственной границы и разграничения рыболовных зон на Каспийском море между Казахстаном и Туркменистаном.

Ратификация Договора позволит обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов, а также расширит добрососедские отношения между странами, признавая политическое, экономическое, социальное и культурное значение Каспийского моря.

Ожидаемым результатом ратификации Договора станет дальнейшее обеспечение стабильности на государственной границе двух стран по урегулированию пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества, отмечают в Сенате.

Законопроект направлен на рассмотрение Палаты.

Договор между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море был подписан в Ашхабаде в октябре 2021 года.

Согласно тексту документа общая протяженность линии морской государственной границы между Туркменистаном и Казахстана составляет 15.03 морских миль с учетом наличия поворотных точек.

В начале октября Договор был ратифицирован нижней палатой Парламента Казахстана. ///nCa, 18 октября 2022 г.