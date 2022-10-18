В Стамбуле обсуждена подготовка к Самаркандскому Саммиту ОТГ

17 октября 2022 года в Стамбуле состоялось внеочередное заседание совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (СМИД ОТГ).

В мероприятии также участвовали главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также представители стран-наблюдателей Венгрии и Туркменистана.

Основным пунктом повестки дня стало обсуждение вопросов подготовки к предстоящему Саммиту ОТГ, который состоится в Самарканде 11 ноября. Также утверждены окончательные проекты документов, планируемых к подписанию в ходе данного мероприятия.

В частности, Министры обсудили принятие на предстоящем саммите «Стратегии ОТГ на 2022–2026 годы», которая призвана ориентиром, направляющим сотрудничество тюркских стран на ближайшие пять лет в области политики, экономики, культуры, образования и др. сфер.

В рамках заседания министры иностранных дел тюркских государств обменялись мнениями о текущих вопросах региональной безопасности, а также иных тенденциях развития глобальных процессов.///nCa, 18 октября 2022 г.