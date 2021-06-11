В Туркменистане вступил в силу Закон об образовании в новой редакции

Эльвира Кадырова

Закон гарантирует гражданам Туркменистана возможность получения образования независимо от национальности, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений или иных обстоятельств, а также возраста и состояния здоровья.

Также гражданам гарантируется получение обязательного и бесплатного общего среднего образования.

В Законе закреплен также принцип инклюзивного образования. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья будут созданы условия для получения ими образования в образовательных учреждениях общего типа, а также созданы специальные образовательные учреждения для получения ими образования на основе специальных педагогических подходов.

Какие образовательные программы действуют в Туркменистане и каковы сроки обучения?

В Туркменистане образовательные программы подразделяются на:

Общеобразовательные программы, включающие программы:

-дошкольного образования;

-начального образования – срок освоения не менее четырёх учебных лет.

-основного среднего образования – срок освоения до шести учебных лет, при этом суммарная продолжительность обучения в общеобразовательном учреждении с учётом начального образования составит до десяти учебных лет.

-полного среднего образования – срок освоения два года. Срок получения полного среднего образование составляет 12 лет с учетом начального и основного среднего образования.

Профессиональные образовательные программы, включая программы:

-профессионально-технического образования – Срок обучения от одного до полутора учебных лет

-среднего профессионального образования – срок освоения от двух до четырёх учебных лет

-высшего профессионального образования – (программа бакалавра – четыре учебных года; программа магистра – от одного до двух учебных лет; программа специалиста – от пяти до шести учебных лет).

-послевузовского профессионального образования;

-повышения квалификации и переподготовки кадров.

Классификация уровней образования в Туркменистане основывается на Международной стандартной классификации образования ЮНЕСКО.

На каком языке в Туркменистане доступно обучение?

Туркменский язык как государственный является основным языком обучения и воспитания в образовательных учреждениях Туркменистана всех типов независимо от их форм собственности.

Все общеобразовательные учреждения должны обеспечить обучение государственному языку Туркменистана.

Профессиональные образовательные учреждения осуществляют обучение на государственном языке Туркменистана и на иностранном языке, исходя из предназначения образовательных программ.

Кроме того, система образования будет способствовать овладению гражданами иностранными языками, включая официальные рабочие языки ООН, в образовательных учреждениях всех типов независимо от их форм собственности.

Какие образовательные учреждения действуют в Туркменистане?

По настоящему Закону, к образовательным относятся учреждения следующих типов:

1) дошкольные учреждения;

2) общеобразовательные учреждения;

3) учреждения профессионально-технического образования;

4) учреждения среднего профессионального образования;

5) учреждения высшего профессионального образования;

6) учреждения послевузовского профессионального образования;

7) учреждения повышения квалификации и переподготовки кадров;

8) специальные учреждения образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

9) специальные учреждения образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или заменяющих их лиц;

10) учреждения внешкольного и дополнительного образования учащихся;

11) иные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность.

Кто имеет право учредить образовательного учреждения?

Учредителями образовательных учреждений могут быть:

органы государственной власти и органы местного самоуправления;

юридические лица и граждане Туркменистана

юридические лица и граждане иностранных государств;

общественные объединения, зарегистрированные на территории Туркменистана;

Платное образование/обучение

Государственные и иные образовательные учреждения вправе осуществлять платную образовательную деятельность. В частности, общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы с углублённым изучением учебных предметов, а также предоставляющие учащимся широкий выбор дополнительных образовательных услуг, могут взимать плату за обучение.

Учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования вправе осуществлять платное обучение, например, при приёме студентов сверх плановых показателей по соответствующим профессиональным образовательным программам, финансируемым за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана; и при поступлении на обучение по специальностям, по которым не предусмотрено финансирование за счёт средств бюджета.

Образовательное учреждение негосударственной формы собственности взимает с обучающихся плату за образовательные услуги.

Каков минимальный уровень квалификации педагогов?

Закона устанавливает минимальный уровень квалификации педагогических работников.

Воспитатели дошкольного учреждения, учителя начальных классов, учителя-предметники в общеобразовательных учреждениях должны иметь диплом бакалавра или диплом специалиста, выданный высшим учебным заведением (факультетом) педагогического профиля. Это положение закона (пункт 1 и 2 часть третья, ст.47) вводятся в действие с года перехода подготовки воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов по образовательным программам среднего профессионального образования на образовательные программы высшего профессионального образования.

Преподаватели в учреждениях высшего профессионального образования должны обладать дипломом магистра или диплом специалиста по соответствующему направлению подготовки (специальности), выданный высшим учебным заведением (факультетом) педагогического профиля. Если диплом не предусматривает педагогическую квалификацию, то его обладатель проходит курс педагогической подготовки в высшем учебном заведении (на факультете) педагогического профиля.

Какие льготы и для кого предусматривает Закон?

В образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или заменяющих их лиц, осуществляются на основе полного государственного обеспечения, в том числе обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования по дневной форме обучения до достижения возраста 24 лет.

Дети-сироты, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I и II групп, дети военнослужащих (работников) военных и правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, выпускники общеобразовательных учреждений, награждённые золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, дети из многодетных (не менее восьми детей) семей могут зачисляются в государственные учреждения профессионального образования вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Лица туркменской национальности, не являющиеся гражданами Туркменистана, имеют право на получение образования в образовательных учреждениях Туркменистана на условиях, установленных для граждан Туркменистана./// nCa, 11 июня 2021 г.