Когда сердца звучат вместе: в Мары состоялся инклюзивный концерт



В Мары 7 декабря состоялся тёплый и вдохновляющий инклюзивный концерт “Ýürekden – From the Heart”, который объединил детей, молодёжь, людей с инвалидностью, пенсионеров и волонтёров. Концерт был организован Хозяйственным Обществом «Däp-Dessur», реализующим социальные и культурные инициативы, при партнёрстве с Марыйским филиалом Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана и Детским фондом Туркменистана при Молодёжной организации имени Махтумкули.

Мероприятие было направлено на создание инклюзивного пространства и поддержку талантов людей с разными возможностями. Концерт открылся приветственным словом директора ХО «Däp-Dessur» Ширин Жожыевой, которая подчеркнула важность участия каждого человека в общественной жизни и выразила благодарность партнёрам.

«Сегодня на сцене дети, молодёжь, люди с инвалидностью, пенсионеры — те, кто несут в сердце тепло, талант и мужество. Каждое выступление — маленькая победа, маленькое чудо, маленькая история, которая способна коснуться сердца».

Эти слова стали эмоциональной основой вечера, объединив смысл концерта и его атмосферу.

В программе прозвучали детские и национальные музыкальные номера, выступления учащихся и преподавателей Оздоровительно-учебно-воспитательного комплекса города Мары, танцевальная композиция Клуба активных пенсионеров ХО «Däp-Dessur», а также театральная постановка участников Физкультурно-спортивного клуба инвалидов города Байрамали. Волонтёры Марыйского филиала Национального общества Красного Полумесяца исполнили несколько музыкальных произведений, включая песню на английском языке, инструментальный дуэт и композицию «Прекрасное далеко».

Одна из участниц концерта, представительница Физкультурно-спортивного клуба инвалидов города Байрамали сказала:

«Когда мы выступаем на сцене, мы чувствуем, что нас слышат и видят. Это даёт нам силы и вдохновение двигаться дальше».

Особое внимание гостей привлекло большое декоративное панно-гурама, созданное участницами мероприятия. На входе каждый гость мог оставить свой символический след на «сердце» — так появилась коллективная работа, объединившая всех присутствующих в знак единства и поддержки.

Кроме того, в фойе была организована небольшая выставка изделий ручной работы, подготовленных участниками концерта. Эти творческие работы отразили индивидуальность, мастерство и внутренний свет авторов, став важной частью общей атмосферы праздника.

Концерт завершился общим исполнением песни «Arkadagly Serdarym» и памятным фотографированием участников и гостей.

Хозяйственное Общество «Däp-Dessur» работает в сфере культурных, образовательных и социальных инициатив, направленных на укрепление общественных связей, поддержку уязвимых групп населения и развитие волонтёрства.

Организация реализует проекты по сохранению культурного наследия, продвижению инклюзивных практик, безопасной миграции, развитию творческого потенциала молодёжи и людей с инвалидностью.

Концерт “Ýürekden – From the Heart” стал очередным шагом в продвижении ценностей доброты, участия и культурного единства. /// Хозяйственное Общество «Däp-Dessur», 8 декабря 2025 г.