Добрые инициативы декабря в Туркменистане от Yenme: Фестиваль волонтеров и сказка в театре для детей с инвалидностью

Лилия Жирнова

Фестиваль, который объединяет благородные сердца

5 декабря в 14:30 в ТРЦ «Аркач», в уютном пространстве коворкинг-центра «Иш Нокады» в Ашхабаде, пройдёт Фестиваль волонтёров – яркое событие, приуроченное к Международному дню добровольца. Мероприятие организовано при поддержке Посольства России в Туркменистане и Общественной Организации Yenme, которая уже много лет развивает социальные инициативы, культуру взаимопомощи и волонтёрское движение в стране.

Гостей фестиваля ожидают креативные конкурсы, интерактивные состязания, тёплая атмосфера и вдохновляющие истории о людях, которые меняют мир своими поступками. Это отличная возможность познакомиться с волонтёрскими акциями и начинаниями, почувствовать силу общности, найти единомышленников и, возможно, вдохновиться на собственные добрые поступки.

Дополнительная информация доступна по телефонам: 71-15-33 или +993 61 96-90-67.

Если вам близка идея взаимопомощи и вы хотите провести день в компании людей, для которых доброта – часть образа жизни, приходите и станьте частью праздника волонтёрского движения!

Тёплая инициатива ко Дню людей с инвалидностью: Yenme организует визит детей в кукольный театр

3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью. К этой дате Общественная Организация Yenme организует культурное посещение Туркменского Государственного кукольного театра для детей с особыми потребностями. Эта тёплая и значимая инициатива – важный шаг к развитию инклюзии, эмоциональной вовлечённости и социальной адаптации.

Театр имеет удивительное свойство дарить сказку, помогает детям развивать воображение, радоваться, учиться воспринимать мир через образы и истории. Подобные мероприятия создают пространство, где каждый ребёнок чувствует себя значимым, увиденным и включённым в общую культурную жизнь. ///nCa, 3 декабря 2025 г.