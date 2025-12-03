АБР-Туркменистан – 25 лет партнерства

На протяжении 25 лет Азиатский банк развития (АБР) и Правительство Туркменистана сотрудничали в целях удовлетворения важнейших потребностей страны в области развития. С тех пор как Туркменистан стал членом АБР в 2000 году, банк помогал стране продвигаться по пути устойчивого экономического и социального развития. АБР внес свой вклад в улучшение транспортной инфраструктуры, укрепление национальной электросети, диверсификацию экономики, развитие человеческого капитала, поддержку развития частного сектора, укрепление потенциала в области разработки политики и поощрение действий в области изменения климата.

В дальнейшем АБР продолжит оказывать поддержку преобразованию Туркменистана в устойчивую к изменению климата и конкурентоспособную экономику, а также его региональной интеграции. Банк ожидает продолжения сотрудничества в таких ключевых областях, как транспорт, энергетика, здравоохранение и финансы. В то же время АБР надеется изучить с правительством новые области возможного взаимодействия, включая городское развитие и возобновляемые источники энергии.

АБР надеется на более тесное и широкое партнерство с Туркменистаном, чтобы помочь удовлетворить потребности страны в области развития. Предоставляя финансовую поддержку, техническую экспертизу и комплексные решения во многих секторах, АБР будет выступать в качестве надежного партнера по мере реализации Туркменистаном своего видения конкурентоспособной, диверсифицированной и основанной на знаниях экономики, движимой инновационным частным сектором.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПАРТНЕРСТВА

2000

Партнерство АБР с Туркменистаном было начато, когда страна присоединилась к АБР в качестве члена 31 августа.

2010

Президент АБР Харухико Курода встретился в Ашхабаде с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, чтобы обсудить вопросы укрепления долгосрочного партнерства, и объявил об открытии постоянного представительства.

В Ашхабаде открылось постоянное представительство АБР в Туркменистане.

2016

Президент АБР Такехико Накао встретился с Президентом Туркменистана Бердымухамедовым в Ашхабаде, чтобы обсудить приоритеты развития страны и подтвердить поддержку АБР диверсификации экономики.

2017

АБР утвердил свою первую стратегию полномасштабного странового партнерства с Туркменистаном на 2017-2021 годы. Стимулирование регионального сотрудничества и интеграции, а также диверсификации экономики. Роспотребнадзор поддержал национальные приоритеты развития Туркменистана, заключающиеся в расширении торговли энергоносителями, укреплении транспортных связей и улучшении доступа малых и средних предприятий к финансированию.

2002-2017

АБР сосредоточил усилия на оказании помощи Туркменистану в диверсификации его экономики и расширении региональных связей, особенно для экспорта природного газа в Южную Азию. АБР выступал в качестве секретариата проекта газопровода Туркменистан- Афганистан-Пакистан-Индия.

2011-2017

В рамках проекта АБР “Железная дорога Север-Юг” были спроектированы и установлены новые источники электропитания, сигнальные системы и телекоммуникации на 288,2 километре железной дороги между Берекетом и Хазаром. Модернизация способствовала развитию торговли Туркменистана с соседями по региону за счет сокращения транспортных расходов и времени в пути для грузов и пассажиров. Общий объем финансирования АБР: кредит в размере 125 миллионов долларов США.

2018

Президент АБР Накао встретился с Президентом Туркменистана Бердымухамедовым в Ашхабаде, чтобы обсудить пути к укреплению партнерства.

Туркменистан принимал в Ашхабаде 17-ю Министерскую конференцию Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в которой приняли участие министры финансов и высокопоставленные правительственные чиновники из 11 стран Центральной и Западной Азии. Президент АБР Накао присутствовал на ней и подтвердил поддержку АБР ЦАРЭС.

2018-2025

Проект АБР по укреплению национальной электросети помог Туркменистану развить и диверсифицировать свою экономику за счет улучшения инфраструктуры для передачи электроэнергии и экспорта ее в соседние страны.

АБР поддержал строительство 1382 километров линий электропередачи напряжением 110, 220 и 500 киловольт и 11 подстанций по всей стране.

Общий объем финансирования АБР: кредит в размере 500 миллионов долларов

2023

Вице-президент АБР Шисинь Чен посетил Туркменистан, чтобы обсудить приоритеты партнерства с высокопоставленными правительственными чиновниками.

2024

АБР запустил свой второй совместный проект с Туркменистаном на 2024-2028 годы: Преобразование в более устойчивую, устойчивую к изменению климата и конкурентоспособную экономику.

2025

Делегация высокого уровня из Туркменистана встретилась с президентом АБР Масато Кандо в штаб-квартире АБР в Маниле. Участники отметили положительную динамику развития отношений и выразили приверженность АБР достижению значительных результатов в суверенных и несуверенных операциях в поддержку устойчивого развития страны.

Вице-президент АБР Йингмин Янг встретился с Президентом Туркменистана Бердымухамедовым в Ашхабаде. АБР совместно с правительством организовал круглый стол высокого уровня и прием по случаю 25-летия партнерства.

Проект ЦАРЭС

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) – это партнерство 11 стран и партнеров по развитию, сотрудничающих ради взаимной выгоды и большего процветания региона. АБР выполняет функции секретариата ЦАРЭС и играет ведущую роль в организации институциональных мероприятий и поддержании связей с правительствами и институтами-партнерами.

Многие мероприятия АБР в Туркменистане сосредоточены на приоритетах ЦАРЭС, включая транспорт, содействие торговле, торговую политику и энергетику.

• АБР помогает Туркменистану достичь энергетической безопасности, улучшая инфраструктуру для передачи электроэнергии и экспорта ее в соседние страны. Благодаря модернизации своей электросети, финансируемой АБР, Туркменистан увеличил экспорт электроэнергии в соседние страны региона, включая Афганистан и Узбекистан. АБР также поддерживает стратегические региональные энергетические проекты, направленные на диверсификацию рынков экспорта природного газа Туркменистана и сокращение выбросов в регионе.

• АБР поддерживает повышение эффективности, надежности, безопасности и интеграции железных дорог Туркменистана вдоль ключевых коридоров ЦАРЭС, чтобы способствовать росту региональной торговли.

• В соответствии с Интегрированной торговой повесткой ЦАРЭС на период до 2030 года, АБР является ведущим партнером по развитию, поддерживающим вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию, которая предоставила стране статус присоединяющейся в 2022 году. АБР оказал техническую помощь в разработке Меморандума о внешнеторговом режиме, поддержал семинары по наращиванию потенциала и оказал другую поддержку в процессе присоединения.

• В соответствии с акцентом ЦАРЭС на водные ресурсы и сельское хозяйство, АБР занимается адаптацией к климату в сельском хозяйстве и управлении природными ресурсами, чтобы улучшить управление Туркменистаном дефицитными водными ресурсами.

• В соответствии с Гендерной стратегией ЦАРЭС до 2030 года, АБР поддерживает реализацию целей правительства по улучшению жизни женщин, в том числе за счет улучшения репродуктивного здоровья и возможностей лидерства.

• Туркменистан извлекает выгоду из исследований, обмена знаниями и инициатив по наращиванию потенциала, предлагаемых Институтом ЦАРЭС, подразделением Программы ЦАРЭС по поддержке знаний.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ

Долгосрочное видение Правительства Туркменистана сформулировано в его Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы: возрождение новой эры суверенного государства и Президентской программе социально-экономического развития на 2022-2028 годы. Эти стратегии нацелены на создание конкурентоспособной, диверсифицированной и основанной на знаниях экономики, движимой инновационным частным сектором. Они призывают к широкомасштабным экономическим реформам, способствующим повышению уровня жизни и устойчивому, инклюзивному и экологически устойчивому росту.

АБР является надежным партнером Туркменистана на протяжении 25 лет. Помогая стране перейти к более стабильной, устойчивой к изменению климата и конкурентоспособной экономике, стратегия партнерства АБР со страной на 2024-2028 годы направлена на поддержку “зеленой” трансформации Туркменистана; укрепление конкурентоспособности его экономики за счет диверсификации, расширения частного сектора и развития человеческого потенциала; а также содействие структурным реформам и институциональному развитию. Сквозные приоритеты связаны с изменением климата, региональным сотрудничеством и интеграцией, гендерным равенством и благим управлением.

Чтобы стимулировать зеленую трансформацию, АБР изучает возможность оказания дальнейшей поддержки энергетическому сектору в рамках успешного Проекта по укреплению Национальной энергосистемы (2018-2025 гг.). АБР одобрил новые источники технической помощи в области ветровой и солнечной энергетики. Банк также инициировал оказание поддержки в сокращении выбросов метана при добыче природного газа и обезуглероживании промышленных зон.

Для содействия развитию надежных, интегрированных транспортных сетей, которые могут способствовать развитию торговли и диверсификации, АБР развивает проект железной дороги Север-Юг (2011-2017 годы), поддерживая модернизацию железнодорожной сети Туркменистана в три этапа, начиная с участка Ашхабад – Мары. Недавно подписанный меморандум о взаимопонимании с Arkadag City формирует прочную основу для будущего сотрудничества в области городского развития, поддерживая “умный” и “зеленый” город.

В целях повышения экономической конкурентоспособности и развития частного сектора АБР разрабатывает дорожную карту для государственно-частного партнерства и сотрудничает с правительством в отношении будущих инвестиций частного сектора, в том числе для малых и средних предприятий.

Работа АБР по содействию развитию человеческого потенциала охватывает несколько важных областей, включая недавно утвержденный проект по подготовке медицинских сестер для создания более надежной и устойчивой системы здравоохранения. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин включены во все мероприятия.

Наконец, поддержка АБР более сильных государственных институтов помогает обеспечить устойчивое экономическое развитие страны и переход к современной рыночной экономике. Банк укрепляет потенциал, знания и управление государственными финансами посредством технической помощи и перевода процессов в цифровую форму, что заполняет пробелы в информации, повышает прозрачность и поддерживает процесс принятия решений в целях эффективного управления.

Благодаря этой широкомасштабной деятельности АБР надеется на углубление своего партнерства с Туркменистаном для обеспечения позитивной траектории развития страны.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА, 2023-2025 годы

За последние 3 года АБР внес ключевой вклад в развитие Туркменистана как устойчивой, устойчивой к изменению климата и конкурентоспособной экономики, включая:

ЭНЕРГЕТИКА

• Тесное сотрудничество в целях успешной реализации текущего проекта по укреплению Национальной электросети.

• Дорожная карта низкоуглеродного развития энергетического сектора Туркменистана для обеспечения краткосрочного и экономически эффективного перехода в секторе

• Техническая помощь в размере 750 000 долларов США для оценки потенциала ветроэнергетики для развития возобновляемых источников энергии и разработки плана развития ветроэнергетики.

• техническая помощь в размере 1 миллиона долларов для поддержки развития потенциала солнечной энергетики в стране, включая первый в своем роде пилотный проект по использованию солнечной энергии в городе Аркадаг.

• Ознакомительные поездки и семинары по переходу к использованию энергии

ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ

Подписан меморандум о взаимопонимании, формализующий рамки сотрудничества в областях энергетики, водоснабжения и городского развития, связанных с городом Аркадаг

Работа по внедрению передовых и актуальных технологий, содействию экономии воды и энергии, увеличению использования возобновляемых источников энергии и улучшению повторного использования воды

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

• Подготовка проекта по наращиванию потенциала малых и средних предприятий-экспортеров, который готов к реализации

• Поддержка политических реформ, усилий по институциональному развитию и улучшению делового климата

• Диагностический отчет: Оценка политики по расширению участия частного сектора и государственно-частного партнерства в инфраструктуре Туркменистана

• Дорожная карта по развитию государственно-частного партнерства в Туркменистане

• Поддержка в проведении трех семинаров, ознакомительной поездки по использованию государственно-частного партнерства в Узбекистане и тренинга APMG Certified Public-Private Partnerships Professional (CP3P).

ТРАНСПОРТ

• Подготовка проекта модернизации Транстуркменистанской железной дороги, который готов к реализации

• Технико-экономическое обоснование проекта модернизации Транстуркменистанской железной дороги

• Предварительное изучение возможности организации маршрутных контейнерных поездов между Ташкентом и Туркменбаши

• Ознакомительные поездки экспертов из Туркменистана за рубеж для ознакомления с развитием железных дорог

ЗДОРОВЬЕ

• Утверждение проекта “Повышение качества и потенциала сестринского дела”, реализация которого начнется в декабре 2025 года.

• Установление долгосрочного партнерства в области инфекционных заболеваний между Туркменским государственным медицинским университетом и Корейским университетом, результатом которого стало подписание меморандума о взаимопонимании между двумя организациями.

• Семинары в Туркменистане, Республике Корея и Узбекистане в поддержку разработки новой учебной программы в Туркменском государственном медицинском университете

МЕРЫ по БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

• Сотрудничество в реализации Дорожной карты Туркменистана на 2025-2026 годы по укреплению международного сотрудничества для реализации целей и задач, предусмотренных Глобальным соглашением по метану

• Программа наращивания потенциала и поддержка оценки утечек метана на местах до разработки стратегии по сокращению выбросов метана

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ

• При поддержке Японского фонда содействия процветанию и устойчивости Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение уровня знаний и навыков 235 государственных служащих, из которых 125 – женщины, по ключевым вопросам макроэкономической политики

• Правительственный форум высокого уровня по глобальным вопросам и передовой практике макроэкономического управления в Японии и других странах

• Подготовка политических исследований и рекомендаций в поддержку процессов реформ в ключевых областях, включая обменные курсы, налогообложение и планирование государственных инвестиций.

• Пять лекций экспертов АБР по таким темам, как режимы налогообложения, обменные курсы и налогово-бюджетная политика, для 3000 студентов Туркменского государственного института экономики и управления и Туркменского государственного финансового института

ВСТУПЛЕНИЕ во ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

• Широкая поддержка вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию, включая разработку Меморандума о внешнеторговом режиме и серию семинаров по наращиванию потенциала

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АБР и Туркменистан

• 4 миллиона долларов технической помощи в 2024-2025 годах

• 700 миллионов долларов суверенного кредитования с 2000 года

•14 миллионов долларов технической помощи с 2000 года

Проекты

Железная дорога Север–Юг

• Установлено 288,2 км систем сигнализации, электропитания и телекоммуникаций

• Ежегодный объем международной торговли составляет 20,6 млрд долларов США

• Ежегодно сокращается выброс углекислого газа на 10 200 тонн

• Обучено 60 сотрудников

Результаты укрепления национальной энергосистемы

• построено 1382 километра линий электропередачи напряжением 110, 220 и 500 киловольт

• построено и введено в эксплуатацию 11 подстанций по всей стране

• Экспорт электроэнергии увеличился с 3,4 до 9,3 тераватт-часов (2017-2023 гг.)

• Обучение прошли 44 сотрудника (в том числе 16 женщин)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Участие частного сектора и государственно–частное партнерство

• Разработана подробная оценка и 1 дорожная карта государственно–частного партнерства, а также проведено 3 семинара по государственно–частному партнерству для 73 правительственных участников

• Проведена 1 ознакомительная поездка и тренинг APMG CP3P для 20 правительственных чиновников

Укрепление институционального потенциала для разработки и осуществления политики

• Проведено 11 семинаров

• 235 государственных служащих (в том числе 125 женщин) прошли обучение

• подготовлены 2 аналитические записки по вопросам политики

Международные семинары

Международные семинары в 2024 году

113 государственных служащих получили спонсорскую поддержку для участия в 54 конференциях и семинарах по всему миру в 2024 году ///АБР