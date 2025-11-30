12 тысяч лет тайны: Неолитическое наследие Турции открывает новые грани

Проект Таш тепелер (Taş Tepeler), расположенный в плодородной Харранской долине региона Шанлыурфа, кардинально меняет наше представление о древней истории человечества.

Этот проект, объединяющий 12 археологических объектов эпохи неолита, за пять лет представил научному сообществу более 30 вновь обнаруженных артефактов. Каждая находка — это ценное свидетельство, открывающее новую грань жизни, существовавшей 12 тысяч лет назад.

Среди самых выдающихся экспонатов, представленных в этом году в Центре для посетителей Карахантепе, — человеческая скульптура из Сайбурча, изображающая человека с зашитым ртом. Это яркое свидетельство древних погребальных обрядов и символических верований. А в знаменитом Гёбекли-Тепе, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, была найдена человеческая фигура, встроенная в стену, что демонстрирует высокий эстетический вкус мастеров того времени.

Особого внимания заслуживают рельефы человеческих лиц, найденные в Сефертепе и высеченные с использованием двух различных техник. Кроме того, уникальная бусина из черного серпентинита, на обеих сторонах которой выгравированы человеческие лица, является одним из лучших образцов ремесла той эпохи.

Неолитическая Столица Мира

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, регион Таш тепелер может стать «Неолитической столицей мира». Все больше данных подтверждают, что 12 тысяч лет назад в Анатолии существовали густонаселенные общины со сложной социальной структурой.

Гёбекли-Тепе и Карахантепе — это только начало. Вместе с десятью другими объектами (Сайбурч, Сефертепе, Харбетсован, Чакмак-Тепе, Енимахалле, Сёгют-Тарласы, Мендиктепе, Йогунбурч, Гюрджютепе и недавно добавленным Аянлар Хёюк) они образуют археологическое созвездие, раскрывающее загадки целой эпохи.

Масштаб и уровень проекта Таш тепелер не имеют себе равных. Одновременно работают 219 исследователей из 15 турецких и 21 международной научной организации. В настоящее время важные древние сооружения в Гёбекли-Тепе и Карахантепе восстанавливаются и реставрируются. Кроме того, для туристов и ученых строятся современные центры и лаборатории.

Проект, вступивший в свой шестой год, продолжает приносить открытия, заставляющие пересмотреть истоки человеческой цивилизации. Сложность общин, существовавших до пирамид, до Стоунхенджа и до появления письменной истории, — это факт, который кардинально обновляет наше сегодняшнее мировоззрение. ///nCa, 30 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)