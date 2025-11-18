Встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Туркменистане

15 ноября 2025 года вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Фарйал Легари.

Выразив признательность за возможность встретиться, дипломат отметила, что гуманитарная деятельность Фонда заслуживает высокой оценки. Как подчёркивалось, забота о детях, особенно о нуждающихся в опеке и в медицинской помощи, – один из приоритетов каждого государства и общества. Благородная деятельность Фонда свидетельствует об успешной реализации инициатив Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, которые ныне последовательно претворяются в жизнь под мудрым и дальновидным руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Вице-президент по лечебной деятельности Фонда тепло поприветствовала полномочного представителя Исламской Республики Пакистан, отметив, что наши страны связывают традиционно дружественные отношения, общие ценности и проводимая политика взаимного доверия.

Как подчеркнула Огулджахан Атабаева, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова уделяет внимание дальнейшему развитию предоставляемых детям услуг в области здравоохранения, образования и социальной сфере.

Отмечалось, что Благотворительный фонд, созданный в 2021 году по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага, оказывает всестороннюю помощь детям, в том числе оставшимся без попечения родителей. На сегодняшний день за счёт средств Фонда детям проведено более 700 медицинских операций.

Также на базе Фонда действуют Оздоровительно-реабилитационный центр и инклюзивный детский сад. Только за текущий год в Центре почти 900 детям были оказаны оздоровительно-реабилитационные услуги на безвозмездной основе.

Вице-президент по лечебной деятельности Фонда сообщила, что в декабре этого года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдёт Международная конференция «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества в интересах устойчивого развития», и выразила уверенность, что данный Форум станет эффективной площадкой для обмена мнениями по вопросам укрепления роли женщин в обществе.

Как отметила Посол, Пакистан высоко оценивает работу, проводимую в Туркменистане по обеспечению гендерного равенства, и пожелала успешного проведения предстоящей конференции.

В завершение встречи вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Фарйал Легари выразили уверенность, что развитие двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере будет содействовать построению устойчивого будущего двух стран, и обменялись наилучшими пожеланиями. ///nCa, 18 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)