Международный конгресс в Ташкенте подчёркивает общее духовное наследие Центральной Азии и путь к региональному единству

В узбекской столице открылся Международный конгресс «Центральная Азия: общее духовно-просветительское наследие — общее будущее», собравший культурных деятелей со всего региона в Центре исламской цивилизации.

Форум подчёркивает растущее внимание к культурным связям в период, который президент Шавкат Мирзиёев назвал «новым, исторически значимым этапом развития» Центральной Азии.

Делегация Туркменистана во главе с министром культуры Атагельды Шамурадовым присоединилась к представителям других центральноазиатских государств на конгрессе, который начался с демонстрации документального фильма, за которой последовало приветственное обращение президента Мирзиёева.

Во время первой пленарной сессии министр Шамурадов подчеркнул, что духовное наследие является одной из самых священных связующих основ народов региона.

Он отметил, что связь между прошлым и будущим выражается через воспитание подрастающего поколения в духе гуманизма, честности и единства.

«Труды выдающихся мыслителей, таких как Омар Хайям, Алишер Навои и Довлетмаммет Азади, представляют собой ценное достояние всех народов Центральной Азии, — заявил министр. — Их философские идеи о человеческом достоинстве, патриотизме и доброте остаются актуальными и сегодня, служа духовным ориентиром для современного поколения».

Конгресс проходит на фоне беспрецедентного регионального сотрудничества в Центральной Азии.

В своём обращении к участникам президент Мирзиёев очертил поразительные преобразования, которые пережил регион, отметив, что «впервые за многие годы в нашем регионе формируется атмосфера доверия, добрососедства и взаимного уважения».

Узбекский лидер указал на конкретные достижения, иллюстрирующие новый дух сотрудничества: историческое урегулирование пограничных вопросов, включая Договор о стыке границ между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, подписанный в марте 2025 года; прорывные соглашения по водным и энергетическим ресурсам; а также стремительное расширение экономических связей, при котором взаимная торговля удвоилась до почти 11 млрд долларов, а совокупный ВВП стран Центральной Азии достиг 520 млрд долларов.

«То, что раньше казалось мечтой — свободное передвижение, взаимное уважение и чувство близости и доверия — стало реальностью», — отметил президент Мирзиёев, подчеркнув, что граждане Узбекистана и Кыргызстана теперь могут свободно пересекать границы по ID-картам, а аналогичные соглашения разрабатываются с Казахстаном и Таджикистаном.

Культурный конгресс отражает более широкое понимание того, что региональное единство должно строиться не только на экономическом и политическом сотрудничестве, но и на фундаменте общего культурного и духовного наследия.

Министры культуры других центральноазиатских стран поддержали эту мысль в ходе пленарной сессии, подчеркнув важность совместного сохранения общего наследия региона.

Видение президента Мирзиёева выходит за рамки текущих достижений.

С учётом того, что население Центральной Азии к 2050 году превысит 100 миллионов человек, а средний возраст в 29 лет делает её одним из самых молодых регионов мира, он подчеркнул необходимость превратить этот демографический ресурс в «мощный драйвер прогресса и инноваций».

Конгресс проходит на фоне укрепления роли Центральной Азии как самостоятельного субъекта международных отношений, с более чем десятью форматами «Центральная Азия плюс», которые связывают регион с ведущими мировыми державами. Только в этом году состоялись саммиты с ЕС, Китаем, Россией и США.

«Мы строим не стены — мы строим мосты», — заявил президент Мирзиёев, сформулировав философию, определяющую нынешнее региональное сотрудничество.

«Объединяя наши силы и возможности, мы предлагаем миру нашу проверенную модель мирного и созидательного сотрудничества — основанную на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке».

Конгресс в Ташкенте представляет собой очередной шаг в том, что узбекский президент назвал «центральноазиатским процессом» — совместными усилиями по созданию стабильного, взаимосвязанного и процветающего региона, основанного не только на практическом сотрудничестве, но и на глубоких духовных и культурных связях, которые на протяжении веков объединяли народы Центральной Азии. /// nCa, 14 ноября 2025 г.