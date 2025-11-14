Новости и комментарии nCa

Глава МИД Мередов провёл серию консультаций в преддверии Международного форума мира и доверия

В рамках скоординированной дипломатической инициативы 13 ноября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл телефонные переговоры со своими коллегами из пяти стран в рамках подготовки к предстоящему Международному форуму мира и доверия, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

Консультации включали обсуждения с шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахаяном, министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов; Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Республики Турция; Бадром бин Хамадом Аль Бусаиди, министром иностранных дел Султаната Оман; Самуэлем Окудзето Аблаква, министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана; и Барри Фором, министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова.

Переговоры отражали последовательную линию взаимодействия, направленную на укрепление двустороннего сотрудничества и координации в рамках международных структур, прежде всего ООН. С ОАЭ министр Мередов обсудил стремительный рост двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, подчеркнув взаимодействие в рамках ООН, ОИС и других многосторонних структур. В беседе с министром иностранных дел Турции Фиданом была отмечена высокая степень политического диалога и стратегического партнёрства между двумя братскими государствами, а также позитивное взаимодействие в рамках ООН и Совместного территориального сообщества.

В ходе разговора с министром иностранных дел Омана Аль Бусаиди Мередов подчеркнул приверженность развитию политического диалога и активизации экономического сотрудничества, отметив при этом эффективную совместную работу в авторитетных международных структурах. Обсуждения с Ганой и Сейшельскими Островами были сосредоточены на укреплении двусторонних связей в сферах взаимного интереса и отметили сходство подходов к вопросам глобального мира и устойчивого развития.

Ключевой темой всех пяти бесед стала подготовка к Международному форуму мира и доверия, который будет посвящён Международному году мира и доверия, 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному дню нейтралитета. Ожидается, что форум привлечёт значительное число глав государств и правительств, а также руководителей крупных международных организаций, что делает его важным событием дипломатического календаря Туркменистана.

Комментарий nCa — Тарик Саиди

Живая архитектура туркменского нейтралитета: стремление природы к симметрии

Всплеск дипломатических консультаций, проведённых министром иностранных дел Мередовым 13 ноября, открывает не только механизмы подготовки международного форума. Он показывает нечто более фундаментальное в подходе Туркменистана к нейтралитету — что это не пассивная позиция и не инертная концепция, застывшая во времени, а живой, развивающийся организм, активно взаимодействующий с миром.

Это различие имеет ключевое значение. Когда тридцать лет назад постоянный нейтралитет Туркменистана был признан Генеральной Ассамблеей ООН, страна получила не просто сертификат, который можно оформить в рамку и повесить на стену.

Нация приняла философию взаимодействия, которая оказалась одновременно динамичной и плодотворной.

Туркменская версия нейтралитета находит выразительную параллель в природном стремлении к симметрии. От билатеральной симметрии живых организмов до радиальной симметрии цветов, от кристаллических структур минералов до спиральных узоров галактик — природа последовательно тяготеет к формам равновесия. Это не случайность: симметрия означает эффективность, стабильность и устойчивость.

Так же как симметрия в природе создаёт равновесие, активный нейтралитет Туркменистана стремится к балансу в международных отношениях. Равновесие не является статичным; это срединный путь, золотая середина, которую древние философы считали дорогой к мудрости и гармонии.

В дипломатии этот срединный путь становится основой для решений, выгодных всем, — там, где интересы всех сторон находят согласование без доминирования и подчинения.

Рассмотрите переговоры 13 ноября через эту призму. Туркменистан говорил не только с соседями и не только с дальними партнёрами, не только с крупными экономиками и не только с островными государствами, не только с мусульманскими странами и не только с светскими государствами. Симметрия была намеренной — охватывающей континенты, культуры и уровни экономического развития. Это и есть срединный путь в действии: соблюдение равноудалённости при искреннем взаимодействии со всеми.

Международный форум мира и доверия, к которому ведут эти консультации, представляет собой воплощение этой философии. Собирая делегации государств и международные организации под знаменами мира, доверия и нейтралитета, Туркменистан показывает, что срединный путь — не уединённое странствие, а точка сближения, где разнообразные участники могут встретиться на равных.

В мире, всё более подверженном поляризации и формированию блоков, где государства вынуждены выбирать стороны, а мышление с нулевой суммой доминирует в стратегических дискуссиях, живой нейтралитет Туркменистана предлагает альтернативную модель. Он утверждает, что равновесие не только возможно, но и предпочтительно, что срединный путь — это не слабость, а мудрость, а симметрия в международных отношениях — как и в природе — создаёт структуры, одновременно красивые и прочные.

По мере приближения 12 декабря у мира появится возможность увидеть эту философию в действии. Форум в Ашхабаде будет не просто празднованием юбилея; он продемонстрирует, как активный, позитивный нейтралитет служит платформой для диалога, сотрудничества и взаимопонимания. И делая это, он покажет, что нейтралитет — в своём истинном понимании и правильной практике — не о том, чтобы стоять в стороне, а о том, чтобы создавать сбалансированное пространство, где мир может собраться вместе.

Таков вклад Туркменистана в международные отношения: признание того, что в сложном, взаимосвязанном мире срединный путь — основанный на балансе, движимый взаимодействием и направленный на универсальную пользу — остаётся самым надёжным маршрутом к прочному миру и подлинному доверию. /// nCa, 14 ноября 2025 г.