Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар вручил копии верительных грамот

13 ноября 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Туркменистане Нассером бин Ахмедом Аль-Тахером.

В начале встречи Посол Государства Катар вручил копии своих верительных грамот.

Поздравив Посла с назначением на ответственный пост, туркменская сторона выразила готовность оказать дипломату всестороннее содействие и поддержку в его деятельности, направленной на укрепление двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов туркмено-катарского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечена значимость встреч на высшем и высоком уровнях в расширении двусторонних дружественных отношений.

Стороны высоко оценили уровень взаимодействия и взаимной поддержки между Туркменистаном и Государством Катар в рамках международных организаций, прежде всего в ООН.

Дипломаты подробно обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Туркменская сторона подчеркнула значимость Межправительственной туркмено-катарской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и отметила, что очередное, заседание комиссии планируется провести в г.Доха в последней декаде ноября 2025 года.

Отдельное внимание было уделено участию делегации Катара в мероприятиях, посвящённых Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В завершение встречи Посол выразил благодарность туркменской стороне за тёплый приём и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружеских отношений между Туркменистаном и Государством Катар. /// nCa, 14 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)