Встреча Посла Туркменистана в Турции с Заместителем председателя партии Справедливости и Развития

6 ноября 2025 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Турции Мекана Ишангулыева с Заместителем председателя партии Справедливости и Развития (AK Parti) Турецкой Республики Кюршадом Зорлу.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы туркмено-турецкого сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметив поступательное развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения, доверия и партнёрства.

Особое внимание на встрече было уделено предстоящему 12 декабря текущего года в Ашхабаде Международному форуму высокого уровня, приуроченному к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и объявлению 2025 года – Международным годом мира и доверия. В данном контексте собеседники обсудили участие делегации высокого уровня из Турецкой Республики на предстоящем форуме.

В завершении встречи стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению конструктивного диалога между Туркменистаном и Турецкой Республикой и реализации совместных проектов, представляющих взаимный интерес. ///nCa, 6 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)