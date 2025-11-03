Президент Туркменистана принял главу «Çalik Holding»: обсуждены ключевые проекты сотрудничества

2 ноября 2025, в Балканском велаяте Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Совета управляющих группы компаний «Çalik Holding» Ахмета Чалыка.

В ходе встречи Бердымухамедов подчеркнул, что дружеские и братские связи между Туркменистаном и Турецкой Республикой с первых лет независимости неуклонно крепнут. Сотрудничество успешно развивается в энергетике, текстильной промышленности, в области строительства и других отраслях экономики.

В частности, строящаяся в настоящее время на туркменском побережье Каспийского моря электростанция комбинированного цикла создаст возможность экспорта электроэнергии через Каспийское море в соседние страны, в том числе в Турцию, а оттуда – в другие страны.

Глава государства также подчеркнул большое значение комплекса по производству карбамида, строительство которого начато в Балканском велаяте мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн в год. Компания Gap Inşaat, входящая в Çalik Holding, участвует в реализации проекта в консорциуме с японской Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Президент выразил уверенность, что компания «Çalik Holding» и впредь будет вести эффективную работу по реализации в Туркменистане проектов государственного значения, внедряя новые технологии и оборудование, отвечающие передовым требованиям времени.

В свою очередь, Ахмет Чалык заверил, что возглавляемая им компания и впредь будет очень ответственно подходить к своим договорным обязательствам. ///nCa, 3 ноября 2025 г.