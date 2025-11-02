Rönesans Holding — Золотой спонсор Международной конференции и выставки CIET 2025

3–4 ноября 2025 года | Национальная туристическая зона «Аваза», Туркменистан

Rönesans Holding, турецкий многоотраслевой концерн, основанный в 1993 году, является одним из мировых лидеров в области крупномасштабного строительства, развития недвижимости, энергетических, медицинских и промышленных проектов. Штаб-квартира компании расположена в Анкаре, Турция. Сегодня холдинг осуществляет деятельность более чем в 30 странах Европы, Центральной Азии и Африки и входит в число крупнейших международных подрядных организаций мира.

Rönesans Holding с гордостью выступает золотым спонсором Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана – CIET 2025», которая состоится 3–4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Долгосрочное сотрудничество с Туркменистаном

На протяжении многих лет Rönesans Holding является одним из ключевых международных партнёров Туркменистана, успешно реализуя масштабные инфраструктурные, промышленные и энергетические проекты, способствующие устойчивому экономическому развитию страны.

В Туркменистане компания осуществляет свою деятельность через дочернюю организацию Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., специализирующуюся на инженерных, закупочных и строительных (EPC) проектах в промышленной, энергетической и гражданской сферах.

В 2025 году Rönesans Holding продолжает активно участвовать в реализации проектов, направленных на повышение добавленной стоимости национальной экономики и содействие устойчивому росту промышленного потенциала Туркменистана. Основными направлениями деятельности компании являются:

Реализация газохимических и нефтехимических проектов , включая строительство крупных производственных комплексов, способствующих укреплению экспортного потенциала страны и внедрению современных технологических решений.

Модернизация и техническая поддержка энергетических объектов , направленные на повышение энергоэффективности, обеспечение внутренних энергетических потребностей Туркменистана, увеличение объёмов экспорта электроэнергии и снижение воздействия на окружающую среду.

Реализация проектов в области градостроительства и социальной инфраструктуры, включающая строительство административных зданий, университетов, торгово-деловых центров и других общественно значимых объектов, вносящих вклад в архитектурное и функциональное развитие Ашхабада и регионов страны.

Участие в CIET 2025

В рамках конференции почётный президент Rönesans Holding доктор Эрман Ылыджак выступит с ключевым докладом на пленарной сессии CIET 2025. В своём обращении он представит стратегическое видение компании по развитию инфраструктурных, промышленных и энергетических проектов в Туркменистане, а также поделится опытом внедрения инновационных технологий и практик устойчивого инвестирования.

Значимость партнёрства

Статус золотого спонсора CIET 2025 является подтверждением высокого уровня доверия и прочного стратегического сотрудничества между Rönesans Holding и Туркменистаном, а также признанием значительного вклада компании в развитие ключевых секторов национальной экономики — строительства, энергетики, химической промышленности и индустриальных инвестиций.

Участие Rönesans Holding в CIET 2025 усиливает международный авторитет конференции, предоставляя площадку для профессионального обмена, внедрения передовых технологий и обсуждения перспектив устойчивого сотрудничества и долгосрочных инвестиций.

Для получения дополнительной информации о конференции и участии компании Rönesans Holding, посетите официальный сайт мероприятия: www.ciet-turkmenistan.com

///nCa, 2 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)