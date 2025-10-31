Развитие туркмено-африканского сотрудничества: энергетика, сельское хозяйство и новые форматы взаимодействия

В Посольстве Южно-Африканской Республики в Бельгии, в Брюсселе, состоялась совместная встреча с участием Посла ЮАР в Бельгии Токозиле Хаса (бывший министр туризма), Посла Туркменистана в Бельгии Сапара Пальванова и президента организации Brussels Africa Hub господина Муктара Баха.

В ходе встречи стороны обсудили пути углубления сотрудничества между Туркменистаном, Южно-Африканской Республикой и другими странами Африки, отметив значительный потенциал для взаимодействия в различных секторах – от энергетики до сельского хозяйства и логистики.

Особое внимание было уделено вопросам энергетической диверсификации Туркменистана и возможностям обмена опытом и технологиями с африканскими партнёрами. Посол Туркменистана отметил, что страна, обладая крупными энергетическими ресурсами, активно развивает проекты в области чистой и возобновляемой энергетики, в то время как ЮАР имеет успешный опыт технологической модернизации и внедрения инноваций в энергетический сектор.

В сфере сельского хозяйства стороны обсудили возможности взаимного обмена опытом, подчеркнув, что ЮАР является одним из ведущих производителей и экспортёров сельскохозяйственной продукции на африканском континенте. Было отмечено, что обе страны могут быть полезными друг другу в укреплении продовольственной безопасности и развитии устойчивых сельскохозяйственных практик.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам портового управления и логистики, учитывая стратегическое значение транспортных маршрутов и портовой инфраструктуры ЮАР, которая является обладателем крупнейшего порта на Африканском континенте.

Обсуждалась перспектива организации деловых миссий в Туркменистан, а также ответных визитов туркменских представителей в ЮАР для установления прямых контактов между предпринимателями и государственными структурами. Посол ЮАР выразил полную поддержку данной инициативе и подтвердил готовность содействовать её практической реализации.

Среди обсуждённых тем также была подготовка к предстоящему саммиту G20, который пройдёт в ноябре в ЮАР, и параллельные мероприятия по вопросам энергетической безопасности, куда приглашается представители энергетического сектора Туркменистана.

Отдельное внимание стороны уделили идее создания в Брюсселе нового формата диалога между послами стран Африканского союза и Центральной Азии, который мог бы стать площадкой для укрепления взаимопонимания и расширения межрегионального сотрудничества. Было отмечено, что возрастающая роль Центральной Азии в международных делах делает такой формат особенно актуальным.

Президент Brussels Africa Hub господин Муктар Бах также представил обзор экономического потенциала африканских стран и подчеркнул важность поиска точек соприкосновения и взаимодополняемости между регионами для развития устойчивого партнёрства.///nCa, 31 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)