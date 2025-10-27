Дни экономики Туркменистана во Франкфурте: новые возможности для европейских инвесторов

Совсем скоро во Франкфурте-на-Майне стартует форум «Дни экономики Туркменистана», который откроет европейским бизнесменам широкие горизонты для инвестиций и партнерства.

Участники познакомятся с ключевыми направлениями экономического развития страны:

масштабные проекты в нефтегазовой и химической отраслях;

современные технологии в сельском хозяйстве, обеспечивающие рост урожайности и экспортного потенциала;

инновации в текстильной промышленности, сочетающие традиции и современные решения;

развитие здравоохранения и фармацевтики на примере Медицинского кластера города Аркадаг.

На цифровом заседании Кабинета Министров 17 октября Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность активного международного сотрудничества и поручил обеспечить высокий организационный уровень Дней экономики для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей Туркменистана с Европой.

Международное мероприятие национального значения организуется Торгово-промышленной палатой Туркменистана при содействии TMT Consulting Group, которая обеспечивает организационную и коммуникационную поддержку форума. Программа включает деловые двусторонние встречи и церемонию подписания соглашений о сотрудничестве, создавая реальные возможности для укрепления деловых связей.

Форум пройдёт в отеле Radisson Blu Frankfurt и объединит представителей свыше 50 ведущих немецких компаний и финансово-промышленных объединений, а также более 50 туркменской компании и стратегически важных государственных структур.

Среди немецких участников – крупнейшие промышленные концерны и банки, такие как Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, KfW IPEX-Bank GmbH, Uniper Global Commodities SE, Bayer AG, Knauf AG, BOMAG GmbH, CLAAS Global Sales GmbH, John Deere International GmbH, BASF-Intertrade, Merck и другие. Активное участие примут ведущие отраслевые ассоциации – Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), German Agribusiness Alliance, Germany Trade & Invest (GTAI) и Агентство экономического развития Франкфурта.

Генеральными спонсорами форума выступают ведущая туркменская компания Ojar Aziya и международный гигант в сфере агропромышленной техники, John Deere, что подчёркивает серьёзность и высокий уровень мероприятия, а также демонстрирует готовность стратегически значимых игроков поддерживать развитие торгово-экономических связей между Туркменистаном и Европой.

Страна богата форумами и деловыми мероприятиями, однако именно этот выездной форум во Франкфурте-на-Майне покажет и докажет, что Туркменистан открыт для конструктивного международного сотрудничества, способен объединять ведущие европейские компании с отечественными стратегическими предприятиями и создавать реальные возможности для взаимовыгодных инвестиций и долгосрочного партнёрства.

///nCa, 27 октября 2025 г. (материал предоставлен TMT Consulting Group)