OGT 2025: BOTAŞ заявляет, что следующая цель – долгосрочные, крупномасштабные поставки туркменского газа в Турцию

Абдулвахит Фидан, Генеральный директор компании BOTAŞ (Турецкая корпорация по транспортировке нефти по трубопроводам), выступил на открывающей пленарной сессии 30-й Международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана – OGT 2025», где отметил историческое начало поставок туркменского газа и изложил стратегическое видение Турции по переводу этих поставок на долгосрочную и крупномасштабную основу.

Мечта длиной в 30 лет сбылась

Фидан выразил глубокое удовлетворение от участия в конференции, отметив, что его присутствие выполнило прошлогоднее обещание: вернуться и рассказать об успехе газовых поставок.

«Мы впервые поставили туркменский газ в Турцию в марте этого года», – сообщил Фидан, назвав это событие «историческим достижением» и реализацией мечты, к которой стремились почти 30 лет с момента подписания первого соглашения в 1999 году.

В настоящее время газ поступает через Иран. Фидан объяснил успех «твердой волей, проявленной лидерами обеих стран», и «конструктивным подходом» туркменских партнеров.

Видение долгосрочных поставок туркменского газа

Празднуя начало поставок, Фидан подчеркнул, что новая цель, поставленная главами государств, состоит в обеспечении «долгосрочных и крупномасштабных поставок туркменского газа в Турцию».

Он выразил твердую уверенность, что достижение этой цели «станет переломным событием не только для Туркменистана и Турции, но и для всего региона».

Благодаря установлению надежного газового соединения с развитой инфраструктурой Турции, Туркменистан получит «прямой доступ к международным рынкам». BOTAŞ «полностью готова» предпринять все необходимые усилия под руководством правительства для реализации этого «прорывного проекта», который, как ожидается, преобразует маршруты поставок энергии в регионе.

Роль Турции как регионального газового хаба

Генеральный директор BOTAŞ представил ключевые данные о растущей роли Турции в региональных и мировых поставках газа. При годовом потреблении около 55–60 миллиардов кубометров Турция в значительной степени зависит от импорта, но ее внимание к безопасности поставок привело к масштабным инвестициям в инфраструктуру. Сеть газопроводов высокого давления выросла с 13 000 км до 20 000 км.

Примерно 85% (74 миллиона человек) населения Турции теперь имеют доступ к природному газу.

BOTAŞ поддерживает импортные и экспортные отношения с 34 различными странами, экспортируя трубопроводный газ в Болгарию, Румынию и Венгрию, а также расширяя свое участие в мировой торговле СПГ.

Фидан также выделил ключевые международные проекты, такие как TANAP с Азербайджаном, по которому в Европу было поставлено 50 млрд м³ газа, что укрепляет позиции Турции как ведущего игрока на рынке поставок природного газа в регионе. ///nCa, 22 октября 2025 г.