Делегация Туркменистана приняла участие в 76-й сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН и подчеркнула значимость ликвидации безгражданства

6 октября делегация Туркменистана во главе с председателем Государственной миграционной службы Туркменистана А. Сазаковым приняла участие в 76-й сессии Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), проходившей в Женеве.

На пленарном заседании делегация Туркменистана выступила с заявлением, в котором была подчеркнута важность укрепления международно-правовых основ мира, доверия и нейтралитета.

В своем выступлении Сазаков отметил результаты практической реализации Туркменистаном своих международных обязательств.

Исполняя нормы международного права, Туркменистан в 2024 году успешно завершил реализацию Глобальной кампании ООН «#IBelong», направленной на искоренение безгражданства во всем мире. В результате более 32 000 лиц без гражданства получили гражданство Туркменистана.

В знак признания достигнутых успехов Верховный комиссар ООН по делам беженцев г-н Филиппо Гранди вручил Туркменистану Сертификат признания, подтвердивший успешное устранение всех выявленных случаев апатридизма в стране.

Туркменистан продолжает активно сотрудничать с УВКБ ООН в разработке новых программ, направленных на защиту прав мигрантов и лиц без гражданства. Отмечалось, что опыт Туркменистана служит вдохновляющим примером для других государств, стремящихся ликвидировать апатридизм и укреплять верховенство международного права.

В ходе 76-й сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН Сазаков провел встречу с Филиппо Гранди.

Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между Туркменистаном и УВКБ ООН, подчеркнув важность дальнейшего укрепления партнерства в гуманитарной сфере, в особенности в вопросах защиты прав беженцев и лиц без гражданства.

В свою очередь, Гранди выразил признательность туркменской стороне за всестороннюю поддержку и внимательное отношение к вопросам, связанным с беженцами, а также попросил передать слова благодарности Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана и Президенту Туркменистана за их постоянную поддержку деятельности УВКБ ООН и приверженность гуманитарным принципам.

Обе стороны подтвердили готовность продолжать активный диалог и расширять сотрудничество в рамках международных инициатив, направленных на защиту и поддержку беженцев. ///nCa, 10 октября 2025 г.