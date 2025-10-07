Президент Туркменистана принял участие в церемонии по случаю Дня поминовения

6 октября, в День поминовения, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в траурной церемонии возложения цветов в Мемориальном комплексе «Halk hakydasy», к памятникам жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также национальным героям, павшим на полях сражений всех войн.

Президент Сердар Бердымухамедов возложил венки к величественному монументу «Ruhy tagzym», отдавая дань памяти погибшим во время Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Во время землетрясения, произошедшего в ночь с 5 на 6 октября, погиб и ­Бердымухамед Аннаев – прадед главы государства, проявивший героизм на полях сражений войны 1941–1945 годов, всеми уважаемый человек и педагог, посвятивший свою жизнь воспитанию молодёжи.

В продолжение церемонии Президент Сердар Бердымухамедов возложил венки к подножию монументов «Milletiň ogullary» и «Baky şöhrat», возведённых в честь воинов-туркменистанцев, павших во время Второй мировой войны и в сражениях за свободу своей Родины.

В церемонии возложения цветов также приняли участие Председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, главы аккредитованных в Туркменистане диппредставительств и международных организаций. К ним присоединились руководители и представители политических партий и общественных организаций, министерств и ведомств, почтенные старейшины, студенческая молодёжь, жители столицы.

Поминальные церемонии состоялись также в городе Аркадаг и во всех велаятах страны. ///nCa, 7 октября 2025 г.