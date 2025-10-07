На Саммите Тюркских Государств Туркменистан и Азербайджан запустили строительство мечети в Физули (обновлено)

На полях 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, проходящего в Азербайджанском городе Габала 7 октября 2025 года, состоялась церемония закладки мечети, которую Туркменистан построит в городе Физули в качества дара Азербайджану. Участники саммита наблюдали за церемонией в режиме онлайн.

В своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил:

«Дорогой мой брат, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время своего визита в Карабах в июле предложил построить Туркменистаном мечеть в Физули. Мы благодарим братский Туркменистан за этот подарок».

Общая площадь комплекса мечети составит более 1 гектара. Будут возведены два минарета высотой 40 метров каждый. Высота основного купола составит 30 метров. Здесь одновременно смогут молиться 500 человек.

Напомним, что ранее Благотворительный фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова заключил контракт с частной туркменской компанией «Aga-gurluşyk». Именно эта компания займётся строительством мечети в Физули, что стало символом укрепления братских связей между Азербайджаном и Туркменистаном. ///nCa, 7 октября 2025 г.