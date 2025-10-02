Страны Центральной Азии на Генассамблее ООН: срочный призыв спасти ледники и водные ресурсы региона

Главы государств Центральной Азии на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступили с предупреждением: ускоряющееся таяние ледников угрожает миллионам людей нехваткой воды и продовольствия. Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана представили амбициозные инициативы – от проведения международных форумов до создания новых институтов, – нацеленные на предотвращение надвигающегося кризиса.

Ледники тают, угрозы растут

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы, которыми нагревается Центральная Азия, в два раза выше среднемировых. По его словам, таяние ледников в горах Алатау «умножает угрозы водной и продовольственной безопасности для миллионов людей».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, привел данные о том, что из 14 тысяч ледников страны уже более 1 300 полностью исчезли. Эти изменения вызывают наводнения, засухи и пыльные бури, которые напрямую влияют на воду, энергетику и продовольствие.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что его горная страна особенно уязвима перед засухами и сокращением водных ресурсов, что угрожает сельскому хозяйству и биоразнообразию.

Трагедия внутренних морей

Лидеры Центральной Азии уделили особое внимание экологическим катастрофам, связанным с крупнейшими водоемами региона.

В частности, президент Казахстана предупредил, что Каспийское море стремительно мелеет, назвав это «глобальным сигналом тревоги». Туркменистан же подтвердил свою приверженность Каспийской экологической инициативе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что последствия усыхания Арала должны оставаться в центре внимания международного сообщества, и сообщил, что страна высадила на двух миллионах гектаров высохшего дна устойчивые к соли растения.

Конференции и форумы

Лидеры Центральной Азии представили широкий спектр предложений по проведению региональных и международных мероприятий.

Так, Казахстан проведет в апреле 2026 года в Астане Региональный экологический саммит при поддержке ООН. Кыргызстан пригласил все государства-члены принять участие в саммите «Бишкек+25» в 2027 году, посвященном устойчивому развитию горных территорий.

Таджикистан же проведет Международную конференцию высокого уровня, которая станет основой для Конференции ООН по воде в 2028 году. В свою очередь Туркменистан предложил провести следующий Каспийский экологический форум в 2026 году.

Узбекистан объявил о подготовке Всемирного форума по водосбережению и призвал разработать «дорожную карту» внедрения инновационных водных технологий.

Новые институты и региональные программы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении также предложил создать Региональный центр по борьбе с опустыниванием.

Узбекистанский лидер поддержал идею запуска регионального хаба «зеленых» технологий совместно с ООН и внедрения программ по рациональному использованию воды и озеленению Центральной Азии.

Президент Казахстана предложил Генассамблее учредить Международный день озеленения планеты (22 апреля) и поддержать Международный год волонтеров в области устойчивого развития – 2026 год.

Климатическая дипломатия

Узбекистан призвал к заключению Глобального пакта по климатической миграции, отметив отсутствие международных механизмов в этой сфере.

Кыргызстан подчеркнул взаимосвязь природных систем – «от гор к океанам» – и предложил перенаправить ежегодные военные расходы в размере 3 триллионов долларов на улучшение качества жизни, охрану природы и чистый воздух.

Лидеры Центральной Азии единодушно подчеркивают: если сегодня не принять решительных мер, региональные экологические вызовы перерастут в глобальные кризисы. Они обратились к международному сообществу с призывом поддержать инициативы и активно участвовать в предстоящих мероприятиях. ///Новости ООН, 1 октября 2025 г.