Туркменистан и Ирландия укрепляют сотрудничество: Новый Посол прибыла в Ашхабад

30 сентября 2025 года в Меджлисе Туркменистана Спикер парламента Д. Гульманова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ирландия в Туркменистане Клэр Броснан (с резиденцией в г. Москве).

От имени Президента страны глава национального парламента поздравила дипломата с вступлением в должность и пожелала успехов в её ответственной миссии по укреплению дружественных связей и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи Посол была ознакомлена с основными приоритетами внешней политики Туркменистана, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, доверия и гуманизма, а также с деятельностью Меджлиса, направленной на совершенствование законодательной базы государства.

Посол Ирландии высоко оценила организацию и проведение в августе текущего года Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Национальной туристической зоне «Аваза», подчеркнув значение этого форума для укрепления международного взаимодействия.

В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана С. Мухамметдурдыева с Клэр Броснан, в рамках которой дипломат вручила копии верительных грамот. Туркменская сторона выразила готовность оказывать всяческое содействие и поддержку деятельности Посла, направленной на укрепление сотрудничества.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Было отмечено успешное сотрудничество Туркменистана и Ирландии в рамках международных организаций, прежде всего ООН, включая соавторство ряда резолюций Генеральной Ассамблеи.

Особое внимание было уделено вопросам расширения договорно-правовой базы сотрудничества и развитию контактов между научно-образовательными учреждениями двух стран. Ирландская сторона была приглашена принять активное участие в предстоящих международных мероприятиях, приуроченных к 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

Завершая встречи, Посол Республики Ирландия в Туркменистане Клэр Броснан подтвердила готовность приложить все усилия для дальнейшего укрепления многопланового туркмено-ирландского партнёрства. ///nCa, 1 октября 2025 г.