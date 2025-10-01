Дыхание надежды: как кислород спасает младенцев Туркменистана

Благодаря поддержке ЮНИСЕФ и Министерства здравоохранения более 1500 детей, нуждающихся в кислороде, ежегодно получают надежный кислород, спасающий их жизни.

Мяхрибан Муллабаева, специалист по коммуникациям, ЮНИСЕФ в Туркменистане

“Это невероятное чувство – наблюдать, как крошечный ребенок делает свой первый вдох без аппарата”, – говорит Гульджемал Джеммиева, анестезиолог-реаниматолог отделения интенсивной терапии новорожденных Центра здоровья матери и ребенка в Дашогузе, Туркменистан.

До недавнего времени кислород для больницы приходилось доставлять извне. Персонал приходилось отвлекать на организацию транспорта и перемещение тяжелых баллонов – процесс, который мог привести к перебоям в подаче кислорода, что означало разницу между жизнью и смертью пациентов.

В 2024 году ситуация изменилась: при поддержке ЮНИСЕФ и Министерства здравоохранения была установлена новая кислородная станция.

“Впервые кислород надежно и непрерывно поступает в наши палаты. Новорожденные и малыши в возрасте до года теперь получают кислород в тот момент, когда им это необходимо, независимо от времени суток и диагноза”, – говорит Гульджемал.

По ее словам, наибольший эффект это оказало на недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом (РДС). Теперь, благодаря бесперебойному поступлению кислорода, персонал может использовать неинвазивную терапию SIPAP вместо инвазивной искусственной вентиляции легких.

“Это менее опасно для ребенка. Мы видим, что они быстрее выздоравливают и гораздо раньше начинают дышать самостоятельно”, – говорит она.

Более 1500 детей в год, в том числе с ограниченными возможностями, травмами позвоночника, хроническими заболеваниями легких и тяжелыми респираторными заболеваниями, теперь имеют надежный доступ к кислороду.

Один маленький мальчик с тяжелой травмой позвоночника уже три года находится под наблюдением Ашхабадского центра охраны здоровья матери и ребенка.

“Ему потребовалось более 32 000 литров кислорода. До появления этой станции удовлетворить его потребности было бы практически невозможно”, – говорит доктор Джерен Оразова, врач отделения детской интенсивной терапии Центра. “Теперь мы можем планировать уход за ним и быть уверенными, что его снабжение кислородом не нарушится”.

ЮНИСЕФ также обеспечил центры наборами ларингоскопов и назальными канюлями для младенцев, а также провел специализированное обучение для медицинских работников. На тренингах персонал обучали тому, как безопасно подавать кислород, регулировать скорость потока для маленьких легких, контролировать состояние пациентов с помощью пульсоксиметрии и правильно обслуживать кислородное оборудование. Оба врача говорят, что это обучение изменило их жизнь.

“Кислород – это жизнь”, – делится Гульджемал. “Теперь, когда ребенку трудно дышать, я знаю, что у нас есть все, что нам нужно. Наши дети могут вздохнуть с облегчением, и мы тоже”. ///nCa, 1 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в Туркменистане)