В Казахстане состоялся VIII Съезд мировых религий, призванный обеспечить “Синергию во имя будущего” в условиях глобальной напряженности

17-18 сентября 2025 года в столице Казахстана Астане состоялся VIII съезд лидеров мировых и традиционных религий. Этот международный форум, проходивший под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, собрал более 100 делегаций примерно из 60 стран. Среди участников были духовные лидеры основных конфессий, таких как ислам, христианство, буддизм, иудаизм, индуизм, даосизм, зороастризм и синтоизм, а также представители международных организаций, эксперты, политические деятели и общественные лидеры.

Центральная тема мероприятия – “Диалог религий: синергия во имя будущего” – подчеркивала роль межрелигиозного диалога в решении глобальных проблем в условиях растущей напряженности, конфликтов и геополитической нестабильности.

С момента своего основания съезд, ставший уникальной платформой, способствовал открытому обсуждению современных проблем. В соответствии с предыдущими рекомендациями Секретариат разработал и приступил к реализации Концепции развития до 2033 года, в которой основное внимание уделяется миру, конструктивному сосуществованию и моральным принципам. Декларации форума распространяются в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи ООН, и ожидается, что 80-я юбилейная сессия ГА ООН последует их примеру. Историческая роль Казахстана как перекрестка культур и его модель “единства в многообразии” обеспечивали подходящий фон, примером чему служат такие институты, как Ассамблея народа Казахстана.

Перед основными заседаниями, 16 сентября, состоялось XXIII заседание Секретариата под председательством Маулена Ашимбаева, спикера Сената и руководителя Секретариата.

Кроме того, специальная сессия по защите религиозных объектов, организованная Альянсом цивилизаций ООН, собрала лидеров для обсуждения угроз священным местам. В рамках Съезда также состоялись секционные заседания, II Форум молодых религиозных лидеров, и кульминацией Съезда стало принятие “Астанинской декларации мира – 2025”. Участие Президента Токаева, включая его выступления, церемонии награждения и двусторонние встречи, подчеркнуло приверженность Казахстана духовной дипломатии.

Церемония открытия и выступление Президента Токаева

Пленарное заседание 17 сентября открылось выступлением Президента Токаева, который приветствовал участников как “посланников мира” под знаменем гуманизма.

Глава Казахстана отметил, что сегодняшняя ситуация на планете характеризуется ростом напряженности и ухудшением глобальной повестки, подчеркнув необходимость извлечения уроков из прошлого и конструктивного диалога. Токаев высоко оценил исключительную роль Съезда в продвижении человечества к благородным целям и выразил благодарность присутствующим.

Рассказывая об истории форума, Президент отметил его функцию как платформы для решения ключевых задач. Он упомянул Концепцию развития до 2033 года, в которой изложены цели в области мира и моральные ориентиры в условиях геополитической напряженности.

Токаев подчеркнул наследие Казахстана в области мирного сосуществования основных религий – в стране насчитывается более 4000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Бережно сохраняются такие священные места, как мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), мечети, церкви, синагоги и Буддийский центр в Алматы, символизирующие единство и культурное разнообразие. В качестве примеров можно привести подземную мечеть Бекет Ата в Мангистау, буддийские петроглифы Тамгалы-Тас, могилу раввина Леви Ицхака Шнеерсона и озеро Мариямколь.

Говоря о глобальных тенденциях, Токаев процитировал Редьярда Киплинга о Востоке и Западе, предостерегая от ультранационализма, смешанного с патриотизмом, и столкновений между правоконсервативной и либеральной идеологиями. Он подтвердил, что Казахстан уделяет особое внимание толерантности, пресекая попытки подорвать единство в многообразии в рамках концепции “Закон и порядок”. Президент подробно рассказал о внутренних реформах, включая улучшение положения с правами человека, создание Конституционного суда, усиление роли омбудсмена и проведение конституционного референдума 2022 года. Во главу угла поставлена формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Были отмечены такие нововведения, как семилетний президентский срок и запрет на пребывание родственников на посту президента, а также предложение о создании однопалатного парламента.

В экономической сфере Токаев особо выделил цифровую модернизацию, внедрение искусственного интеллекта, промышленные структуры, модернизацию энергетики, транспортный потенциал, инвестиционные циклы и развитие человеческого капитала. Инициативы предусматривают поддержку учителей, врачей, ученых, молодежи и объявление 2025 года Годом рабочих профессий. Усилия по охране окружающей среды реализуются в рамках проекта “Таза Қазақстан”, направленного на создание “Справедливого, чистого, безопасного, сильного и цифрового Казахстана”.

Говоря о глобальных проблемах, президент предупредил о межкультурной напряженности, торговых войнах, гонке вооружений, гибридных конфликтах, кризисах с беженцами и ядерных рисках. Он призвал религиозных лидеров предотвратить хаос, сославшись на такие инициативы, как Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум и Дом семьи Авраама в ОАЭ.

Токаев предложил использовать духовную дипломатию в таких организациях, как ООН, СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, АСЕАН и Лига арабских государств. Он повторил свою идею о “Движении за мир” в рамках Конгресса, объединяющем верующих, политиков, НПО, экспертов и молодежь для неполитизированных призывов против насилия.

Миллионы людей все еще страдают от голода, эпидемий, деградации окружающей среды и изменений климата. Казахстан прилагает серьезные усилия для сокращения бедности, решения экологических проблем и оказания гуманитарной помощи. Будучи частью исламского мира, Казахстан выступил инициатором создания Исламской организации по продовольственной безопасности в рамках ОИС. Токаев предложил совместный документ о роли религиозных лидеров в борьбе с изменением климата, подчеркнув экологическую ответственность, основанную на духовных традициях.

Что касается технологий, президент обратил внимание на этические недостатки в области ИИ, больших данных и биоинженерии. Он выступил за вовлечение религий в дискуссии о цифровых технологиях и предложил создать межрелигиозную комиссию по этике ИИ для разработки “заповедей для алгоритмов”, которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер.

Токаев подтвердил такие гуманистические ценности, как милосердие и справедливость, отвергнув оправдание религией для применения насилия. Он отметил рост роли религии в обществе в постсекулярную эпоху и синтез духовной мудрости с экспертными знаниями. Подчеркнув важность молодежи, он поддержал Форум молодых религиозных лидеров и процитировал казахскую пословицу о единстве, покоряющем вершины. В заключение своей речи он выразил надежду на достижение глобальной гармонии коллективными усилиями.

В ходе заседания Токаев вручил награды.

Ордена «Достық» ІІ степени удостоены председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу, президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.

Медалью «Шапағат» награжден президент Организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур.

Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена заместителю Генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.

Почетные медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий были вручены таким деятелям, как Назир Мохаммед Айяд, Камиль Самигуллин и другим; а также знаки отличия Посла доброй воли Мухаммаду Зия уль-Хаку, Афре Аль-Сабри, Майклу Хюбнеру и Булату Сарсенбаеву.

Ключевые мероприятия и двусторонние встречи

В рамках Конгресса состоялись секционные заседания по актуальным вопросам. Папа римский Лев XIV направил приветственное послание. Президент Казахстана провел встречи с Патриархом Кириллом (наградив его орденом “Алтын Кыран”), представителями еврейской общины, Патриархом Феофилом III, Моратиносом, китайской делегацией, шейхом уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде, Омаром Хабтуром Ад-Дари и Мухаммедом Абдулрахманом Ад-Дуайни.

Специальная сессия Съезда по защите религиозных объектой, за которую поблагодарил Токаев, была посвящена защите святынь как основ цивилизации. Круглый стол экспертов рассмотрел вопросы синергии духовной дипломатии с наукой.

Астанинская декларация мира – 2025

Принятая 18 сентября Декларация, зачитанная Префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджем Джейкобом Кувакадо, состоит из 34 пунктов, отражающих консенсус между лидерами. В ней содержится обязательство по углублению диалога во имя мира в условиях конфликтов, призыв к поощрению терпимости и отказу от ненависти. Религиозные лидеры рассматриваются как моральные ориентиры, поддерживающие миротворчество.

Ключевые моменты включают поддержку сессии Альянса ООН, одобрение таких документов, как “Человеческое братство” и Мекканская декларация, а также почитание наследия Папы Франциска. Также обозначены такие проблемы, как конфликты, ядерные угрозы, поддержка уязвимых групп, неравенство и радикализм. Осуждаются экстремизм, терроризм и религиозная ненависть. Декларация призывает к просвещению против радикализма и защите прав религиозных меньшинств.

В Декларации подчеркивается роль женщин и молодежи, устойчивое развитие, охрана окружающей среды и ответственное использование искусственного интеллекта. В ней поддерживается глобальное движение Токаева за мир, даны указания Секретариату по климатическому документу и принципам искусственного интеллекта, а также предлагается создать Международный онлайн-центр духовных знаний.

Декларация будет распространена по всему миру, в том числе на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

IX Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в 2028 году в Астане.

II Форум молодых религиозных лидеров

Форум, прошедший 18 сентября под девизом “Молодежь за мирное сосуществование: синергия во имя будущего”, собрал делегации примерно из 20 стран. Председатель Сената Парламента РК, Руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев открыл его и подчеркнул ответственность молодежи в миростроительстве, предложив “строить мосты, а не стены”. В рамках форума-дискуссии использовался интерактивный инструментарий Mentimeter для обсуждения роли молодежи в диалоге.

Форум, впервые состоявшийся в 2024 году, был посвящен вопросам преодоления поляризации и нетерпимости. В заключительном коммюнике “Молодежь за мирное сосуществование” провозглашаются принципы терпимости, справедливости и сотрудничества, подтверждается роль межконфессионального диалога в решении глобальных проблем.

Церемония закрытия и выступление Президента Токаева

На церемонии закрытия Съезда Касым-Жомарт Токаев отметил единство, несмотря на разногласия, и высоко оценил Декларацию как воплощение общих идей. Он подчеркнул важность конструктивного диалога, осуждения насилия и обсуждения кризисов, неравенства, проблем окружающей среды и искусственного интеллекта. Поддерживая духовную дипломатию, он одобрил рекомендации по документам, касающимся климата и искусственного интеллекта, и высоко оценил сессию, организованную в партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН и молодежный форум.

Токаев подчеркнул важность защиты религиозных объектов, преемственности молодежи и взаимодействия экспертов. Он поддержал идею объединения религиозных организаций, выступающих за мир и способствующих установлению справедливого мирового порядка. Подтвердив поддержку Казахстана, он изложил планы по расширению партнерских отношений и продвижению идей. В заключение он подчеркнул, что мир – это главное богатство, поблагодарил участников и выразил уверенность в растущем единстве.

Значение и перспективы на будущее

VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий подтвердил жизненно важную роль межрелигиозного диалога в преодолении глобальных кризисов, от конфликтов до климатических вызовов и технологий. Казахстанская модель толерантности, реформы и инициативы, такие как Движение за мир и комиссия по этике искусственного интеллекта, позиционируют страну в качестве лидера в области духовной дипломатии. Распространение Декларации и запланированные мероприятия, в том числе Региональный саммит по окружающей среде в 2026 году, обеспечивают постоянное воздействие. С проведением IX Съезда в 2028 году форум продолжает оставаться маяком гармонии, объединяя различные мнения во имя синергетического будущего. ///nCa, 28 сентября 2025 г. (фото – Akorda)