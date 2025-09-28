Тегеран отпраздновал День Независимости Туркменистана красочной церемонией

27 сентября 2025 года состоялся показ флага Туркменистана в площади Азади города Тегеран Исламской Республики Иран. В ходе показа был озвучен государственный Гимн страны, также песня Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя Аркадага под названием “Öñe, öñe, diñe öñe jan Watan Türkmenistan”.

Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Исламской Республике Иран, в честь 34-летней годовщины Независимости Туркменистана.

На мероприятии присутствовали представители МИД ИРИ, мэрии Тегерана, местных органов, а также местные жители страны и туристы посещающие эту площадь. ///nCa, 28 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Иране)