В США состоялась встреча Президентов Туркменистана и Швейцарии

В ходе рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер, сообщает TDH.

Как отмечалось, отношения между Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией последовательно расширяются на основе взаимопонимания, уважения и дружественного диалога.

В деятельности на международной арене Туркменистан и Швейцария опираются на принципы нейтралитета. Эта особенность служит прочной основой для наращивания сотрудничества на международном уровне, укрепления мира и стабильности.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития партнёрства в торговой и инвестиционной областях. В ряду перспективных направлений сотрудничества были определены такие сферы, как финансы, фармацевтическая промышленность, «зелёная» энергетика.

Неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений является культурно-гуманитарное взаимодействие, играющее важную роль в сближении двух дружественных народов.

В ходе встречи Бердымухамедов пригласил Карин Келлер-Зуттер принять участие в декабрьском Международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Выразив признательность за приглашение, Президент Швейцарии отметила значимость реализуемой Туркменистаном политики нейтралитета и выдвигаемых конкретных инициатив по расширению международного диалога, развитию гуманитарного сотрудничества. ///nCa, 25 сентября 2025 г.