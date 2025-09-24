Президент Туркменистана провёл встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем

В рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем.

В ходе переговоров глава Туркменистана высоко оценил деятельность ООН, отметив, что за последние 80 лет организация проделала огромную работу по обеспечению мира, безопасности и стабильности в мире. Президент подтвердил приверженность Туркменистана дальнейшему развитию многопланового партнёрства с ООН в достижении этих целей.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, трижды признанный ООН нейтральным государством, активно реализует свою внешнюю политику и на протяжении многих лет поддерживает плодотворное сотрудничество с Организацией и её специализированными структурами.

Особое внимание в беседе было уделено Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая в августе прошла в Национальной туристической зоне «Аваза». Антониу Гутерриш выразил благодарность Туркменистану за высокий уровень организации мероприятия, отметив, что конференция и принятые по её итогам документы открывают новый этап в работе ООН по поддержке этих государств.

Президент Туркменистана, в свою очередь, заявил, что страна нацелена на эффективную реализацию Авазинской политической декларации и Авазинской программы действий, принятых на конференции. Он подчеркнул, что Туркменистан намерен и дальше активно сотрудничать с государствами региона в интересах глобального мира и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

В ходе встречи стороны обсудили роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, который в последние годы значительно активизировал свою деятельность, внедряя новые формы взаимодействия и реализуя конкретные проекты.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Генерального секретаря ООН принять участие в Международном форуме мира и доверия, который состоится 12 декабря в Ашхабаде и будет приурочен к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Антониу Гутерриш поблагодарил за приглашение и подчеркнул важную роль нейтрального Туркменистана, имеющего богатую историю и уникальное культурное наследие, в продвижении идеалов мира в Центральной Азии и во всём мире.

В завершение встречи глава Туркменистана выразил Генеральному секретарю ООН искреннюю признательность за его вклад в развитие партнёрских отношений между Туркменистаном и ООН, подчеркнув, что страна намерена и впредь быть надёжным и ответственным партнёром Организации. ///nCa, 24 сентября 2025 г.